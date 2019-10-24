簡直是屠殺！夫妻被12人包圍「球棒+斧頭」狂砍　爆頭濺血、肋骨斷裂

▲英國夫妻在路邊遭隨機毆打。（圖／翻攝自Facebook／Neil Mciver）



記者張方瑀／綜合報導

英國一對新婚夫婦在路上遭到隨機攻擊，當時共有12名年輕人拿著球棒、彎刀、斧頭從背後朝他們猛砍，造成兩人肋骨斷裂、肺部穿孔、頭破血流。兩人重傷暈倒在地後，攻擊的人群立刻開車逃離，幸好這對夫妻在緊急送醫後已經脫離險境，但回憶起當時的狀況，仍不禁害怕地說，就連待在家裡都怕有人闖入攻擊。

▲兩人被攻擊時新婚僅6個月。（圖／翻攝自Facebook／Neil Mciver）



攻擊事件發生在今年5月，剛結婚不久的泰瑞莎（Teresa Mciver）和尼爾（Neil Mciver）當時正在東北林肯郡（North East Lincolnshire）格里姆斯比（Grimsby）的朋友家中。兩人晚間七點多離開朋友家後，就在半路被12名年輕人手持球棒、彎刀、斧頭從背後攻擊，回憶起當時的狀況，泰瑞莎說，「這簡直就是大屠殺！」這群人沒來由的朝他們亂打，尼爾當場被擊中頭部倒在地上，泰瑞莎還以為他已經死了。

▲尼爾的頭部與臉部共縫了32針。（圖／翻攝自Facebook／Neil Mciver）



當這群人逃離後，鄰居趕緊叫救護車將兩人送醫，檢查後發現泰瑞莎的肋骨骨折、肺部穿刺、臉部也有怵目驚心的傷痕；尼爾的頭頂也留下又長又深的傷口，最後縫了32針。目前兩人已經沒有大礙，但這次的攻擊仍留下嚴重的陰影，泰瑞莎表示，現在就連在家中都害怕會被攻擊，所以在每個角落都裝了監視器，「整個家庭都被摧毀了。」

當地警方已經逮捕了3名可能的涉案人，其中1人被控擾亂秩序，預計在28日出庭，其餘兩人已被釋放。

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