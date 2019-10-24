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俄羅斯軍隊「巡邏敘北邊境」！　協助庫德族撤離安全區

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▲▼敘利亞北部曼比季（Manbij）地區的邊境，俄羅斯駐軍。（圖／路透）

▲俄國防部證實，俄軍首次在邊境執行巡邏任務，圖為俄羅斯駐軍在敘北曼比季（Manbij）地區邊境。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯國防部23日表示，一支憲兵隊已經抵達敘北城市愛因阿拉伯（Kobane）展開巡邏，協助庫德族「敘利亞民主力量」（SDF）部隊撤離。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，如果庫德族不依照協議於150小時內離開，俄軍也將退出，讓庫德族自行與土軍交涉，「他們會被土軍『擊潰』。」

根據《半島電視台》，俄羅斯國防部23日證實，已派駐憲兵到敘北邊境巡邏，協助庫德族部隊撤退，履行土、俄22日達成的協議。佩斯科夫呼籲，庫德族必須依約在150小時內撤出土敘邊境30公里之外，否則俄軍也將會離開當地，讓庫德族直接與土軍打交道，「庫德族戰士會被土耳其人『擊潰』。」

▲▼土耳其總統艾爾段（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（左）與俄羅斯總統普丁（右）達成協議。（圖／路透）

綜合外媒報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普丁23日在索契（Sochi）會晤，達成「歷史性的協議」，內容要求土耳其停止進攻，庫德族撤離邊境的「安全區域」，而俄羅斯將會協助巡邏，確保庫德族依約離開。《衛報》指出，庫德族自治的夢想如今幻滅。

美國總統川普對此表示，雖然協議鞏固了俄國在中東的勢力，但仍是「大成功」，並且宣布解除對於土耳其的制裁。

►握手言和！土耳其與俄羅斯達成歷史性協議　「共同協防」土敘邊境

►6hrs談判土俄達成協議　庫德民兵撤離邊界30km…美勢力消退

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