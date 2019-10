俄羅斯軍隊「巡邏敘北邊境」！　協助庫德族撤離安全區

▲俄國防部證實,俄軍首次在邊境執行巡邏任務,圖為俄羅斯駐軍在敘北曼比季(Manbij)地區邊境。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯國防部23日表示,一支憲兵隊已經抵達敘北城市愛因阿拉伯(Kobane)展開巡邏,協助庫德族「敘利亞民主力量」(SDF)部隊撤離。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,如果庫德族不依照協議於150小時內離開,俄軍也將退出,讓庫德族自行與土軍交涉,「他們會被土軍『擊潰』。」

根據《半島電視台》,俄羅斯國防部23日證實,已派駐憲兵到敘北邊境巡邏,協助庫德族部隊撤退,履行土、俄22日達成的協議。佩斯科夫呼籲,庫德族必須依約在150小時內撤出土敘邊境30公里之外,否則俄軍也將會離開當地,讓庫德族直接與土軍打交道,「庫德族戰士會被土耳其人『擊潰』。」

▲土耳其總統艾爾段(左)與俄羅斯總統普丁(右)達成協議。(圖/路透)

綜合外媒報導,土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)與俄羅斯總統普丁23日在索契(Sochi)會晤,達成「歷史性的協議」,內容要求土耳其停止進攻,庫德族撤離邊境的「安全區域」,而俄羅斯將會協助巡邏,確保庫德族依約離開。《衛報》指出,庫德族自治的夢想如今幻滅。

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!