小老鼠也會開特製車！竟與「治療精神病」有關　科學家：很紓壓

▲老鼠接受訓練後也能開「特製車」。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

駕訓班不是只有人類可以上,就連老鼠也能學會開車!根據《行為大腦研究》(Behavioural Brain Research)的最新研究顯示,研究人員已經成功訓練老鼠開著「特製」的車尋找食物,且從這些老鼠的「糞便」中發現,能夠開車的老鼠,其情緒復原能力會更好,而這項研究也有助於開拓人類心理健康治療的方法。

美國里奇蒙大學(University of Richmond)蘭伯特行為神經科學實驗室(Lambert Behavioral Neuroscience Laboratory)將幼鼠分為兩組,其中一組關在傳統的實驗籠內,另一組則放在充滿玩具、梯子等機關的環境中。接著實驗人員特製了一輛「老鼠專用車」,讓老鼠能夠輕易地操縱搖桿,在圍欄裡找到藏起來的穀物。

