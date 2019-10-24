小老鼠也會開特製車！竟與「治療精神病」有關　科學家：很紓壓

▲老鼠接受訓練後也能開「特製車」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

駕訓班不是只有人類可以上，就連老鼠也能學會開車！根據《行為大腦研究》（Behavioural Brain Research）的最新研究顯示，研究人員已經成功訓練老鼠開著「特製」的車尋找食物，且從這些老鼠的「糞便」中發現，能夠開車的老鼠，其情緒復原能力會更好，而這項研究也有助於開拓人類心理健康治療的方法。

美國里奇蒙大學（University of Richmond）蘭伯特行為神經科學實驗室（Lambert Behavioral Neuroscience Laboratory）將幼鼠分為兩組，其中一組關在傳統的實驗籠內，另一組則放在充滿玩具、梯子等機關的環境中。接著實驗人員特製了一輛「老鼠專用車」，讓老鼠能夠輕易地操縱搖桿，在圍欄裡找到藏起來的穀物。

This is how the animal revolution beginshttps://t.co/z0EsAzMcs9 — Chris Cillizza (@CillizzaCNN) October 24, 2019

研究人員表示，從兩組老鼠的糞便內含物做比較，能夠自己開車的老鼠，能夠分泌出更高含量的皮質酮（Corticosterone）與去氫皮質酮（DHEA），這兩種激素都控制著壓力反應（stress responses），能夠讓個體適時地釋放壓力。研究證明，如果能掌控一項較複雜的任務，例如開車，就能增強老鼠的「情緒復原力」（emotional resilience）。

研究人員指出，很可能是開車讓老鼠產生能控制環境的感覺，「換在人類身上，我們可以說他增強了人們的『自我效能』（self-efficacy）。」也就是能夠增強個體對完成任務、達成目標能力的信念程度或強度。

蘭伯特（Kelly Lambert）教授認為，儘管人類的腦部比老鼠複雜很多，但如何在環境中保持身心健康是永不變的真理，「情緒復原力是對抗精神疾病的第一道防線，若是知道哪些行為可以增加情緒復原力，也許就不用依靠藥物，也能增強對精神疾病的抵抗力了。」