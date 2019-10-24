解放軍軍機墜毀！33歲年輕軍官殉職...傳為避開居民區選擇撞山

▲龔大川的骨灰安葬儀式在新野烈士陵園舉行。（圖／新野廣電）

記者蔡儀潔／綜合報導

解放軍再發生機毀人亡事故，飛行員龔大川日前在執行訓練任務時，以身殉職，歿年33歲。目前尚不清楚死者駕駛的是何種型號軍機，但有消息人士稱，龔大川是為了避開居民區，駕機選擇撞山而死亡的。

▲骨灰安葬儀式有2000多人參加。（圖／新野廣電）

河南省南陽市新野縣官方媒體23日證實，33歲飛行員龔大川殉職的消息，稱其生前是解放軍某部正營職軍官、少校軍銜、機長教員，服役期間，曾多次完成「急難險重」任務，多次受嘉獎，榮立三等功一次。

▼有消息稱，龔大川還曾於10月1日參加中共建政70週年閱兵，當時駕機組成「70」圖案。（圖／CCTV）

據《多維新聞》報導，稍早曾有消息指出，解放軍空突旅一架直升機近期墜毀，造成3名軍人死亡。不過截至目前，大陸官方並未公佈另外2名死亡軍人的公開資訊，但消息稱，其中一人可能來自廣西桂林。

▲在場人士捂面痛哭。（圖／翻攝自微博）

據《新野廣電》報導，23日上午，龔大川的骨灰安葬儀式在新野烈士陵園舉行，解放軍某部保障部部長鄧均、政治工作部副主任蔣文君、副營長李宇航等軍政人員，死者生前戰友、好友等2000多人參加儀式。現場奏響大陸國歌《義勇軍進行曲》，全體人員向龔大川默哀。

▼ 有消稱，龔大川是為了避開居民區，選擇撞山而死亡的。（圖／翻攝自微博）