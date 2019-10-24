媽狂夾15次「Babyshark不上鉤」兒失落不語　台主全程緊盯...神展開暖炸萬人

▲兒子開心抱著Babyshark！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

夾娃娃店也能見到台灣最美麗的風景！一名媽咪透露，兒子想要Babyshark玩具，無奈夾了15次，鯊魚都沒上鉤，正當母子倆落寞轉身離去時，後方一名台主叫住弟弟，接著打開娃娃機，大方送上Babyshark，超暖故事讓一大票網友狂刷讚，有人笑虧「所以要挑台主在的時候去夾！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享超暖故事，日前去夾娃娃店晃一圈，孩子一眼就相中Babyshark鯊魚玩具，看見他眼神綻放想要玩具的慾望，原PO也挽起袖子狂夾，過程中，台主都站在後方觀看，「最後花了150元還是夾不到，一直往後甩，我告訴兒子說，這裡夾完就沒囉！」

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得不到想要的Babyshark，兒子臉上難免露出失落表情，不過原PO感到欣慰，「沒哭沒吵算乖的」，正當母子倆手牽手要離去時，忽然間，台主喊了一聲「弟弟～」接著上演一段爆笑又感動的戲碼，對話如下：

台主：你想要嗎？



弟弟：點點頭



台主：那叔叔可以送你喔！



弟弟：真的嗎？



台主：真的！（打開娃娃機拿了baby shark出來）



台主：弟弟送你



弟弟：謝謝叔叔～謝謝叔叔



台主：其實你可以叫哥哥的



弟弟：哥哥你好棒，給你兩個讚！

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▲網友暖哭了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

原本失望透頂的兒子一秒露出燦笑，對此，原PO透過社團向台主暖喊「謝謝你台主！」文章一貼出後，掀起近萬名網友讚爆，「我女兒也常常被台主送娃娃」、「正能量欸，好棒」、「遇過台主直接拿娃娃送小孩，還跟小孩說要跟媽媽一起才能來抓，不行自己偷偷來亂花錢」、「 台主很棒，認識許多台主，有時看到小朋友夾不到也都會送給小朋友，我都是夾到送給同事、朋友」、「弟弟的回話太可愛了」、「原來男生也會介意哥哥跟叔叔的差距」、「上次老公夾了一次沒中，就準備帶小孩走了，結果檯主拿了兩隻娃娃出來送小孩，整個超好的」。

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