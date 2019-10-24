影／「我20了！」11歲男孩開車上高速公路4hrs　跑250公里嚇壞交警：想氣爸媽

▲11歲男孩開車上高速公路想氣爸媽，跑了250公里嚇壞當地交警。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

常州市公安局交通警察支隊表示，近日在高速公路上發現一輛轎車的男駕駛明顯只有11、12歲，於是攔截下來盤查；不料對方卻稱自己早已20歲了，讓員警相當傻眼。據悉，這名男孩已經獨自行駛了近250公里，他坦承因為遭到爸爸打罵後心情不佳，所以才做出瘋狂舉動。

綜合陸媒報導，男孩先前是在江蘇省泗洪縣老家跟著爺爺奶奶生活，今年9月後就被父母接到蘇州；事發前一天，男孩因為被爸爸打罵後，21日早上6點多就開著車子出門打算氣壞爸媽。大約上午10點50分左右，交通警察接到指揮中心的指令，聲稱一名男孩開車上入了滬蓉高速公路，要求盡快找到當事車輛。

▼男孩說，之所以開車上高速公路，是想回去江蘇爺爺奶奶家。（圖／翻攝自微博）

員警發現車輛後，立刻要求男孩下車並且詢問年齡，但對方卻在一開始謊稱已經20歲了，之後才坦白虛歲只有11歲以及開車動機，員警聽完後傻眼斥責，「才11歲耶，你就開車啦！無照駕駛，11歲你也敢把車子開上高速公路！就算和家人鬧矛盾，也不可以這樣，你這是要命的啊！」

據悉，男孩和父母生活1個多月裡多次乘坐爸爸的轎車，隨後就慢慢掌握了開車的技巧，當他被打罵後越想越氣，於是就開車想回老家繼續依靠爺爺奶奶；不過因為不熟悉路線的關係，他歷時5個小時多才開到常州，總共跑了近250公里。員警最後對男孩的無照駕駛行為進行批評教育，並且幫忙把車和孩子帶回蘇州。

不少網友看完紛紛留言回應，「雖然孩子很聰明，不過仍要好好教育，否則歪了容易成為高智商罪犯」、「可以稱得上是人才啊」、「無知者無畏…」、「好有種，但還是要注意安全，等長大了再開吧」、「車禍就不好玩了」、「父母絕對教過小孩開車，不可能用看的就這麼熟練吧」、「250公里也太嚇人，路上沒人發現嗎？」。

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