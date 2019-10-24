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媽說男孩愛穿洋裝、戴假睫毛　離婚爸「阻止7歲兒變性」爭監護權敗訴

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▲▼德州一名父親指控前妻想要強迫7歲兒子變性，爭取唯一監護權敗訴。（圖／翻攝savejames.com）

▲楊格（Jeffrey Younger）指控前妻想要強迫7歲兒子變性，爭取唯一監護權敗訴。（圖／翻攝savejames.com

記者吳美依／綜合外電報導

來自德州達拉斯（Dallas）的楊格（Jeffrey Younger）聲請雙胞胎兒子的「唯一監護權」，因為前妻安妮（Anne Georgulas）主張，7歲兒子詹姆士（James）是一名跨性別者，非常著迷於化妝、穿洋裝，喜歡被叫做「露娜」（Luna），想要協助男孩變性。法庭21日裁定父親敗訴，孩子們可以繼續留在母親身邊。

安妮提起法律訴訟，要求前夫的探望權受到限制，呼喚兒子時必須改叫「露娜」，並保護孩子遠離其他不願意「確認」這一個性別認同的人。因此，楊格聲請唯一監護權，指控前妻影響男孩的性別認同，想要利用「荷爾蒙補充療法」（Hormone replacement therapy）強迫孩子變性，但卻敗訴了。

He had been campaigning against his child’s transition, raising nearly $44,000 online to ‘Save James.’

Metro 發佈於 2019年10月23日 星期三

根據《德州人報》、《紐約郵報》，安妮是一名小兒科醫師，邀請的證人大多都是治療師或諮商師。這些醫療專業人士紛紛出庭表示，詹姆士曾表明自己是女孩，喜歡被叫做「露娜」。她否認要使用「荷爾蒙補充療法」，但建議前夫「接受完整的『性別焦慮症』心理評估」。

楊格的朋友出庭時說，孩子與爸爸在一起時，會回應「詹姆士」這個名字，也偏好選擇穿著男孩的衣服。證人阿爾布里頓（Benjamin Albritton）醫師指出，小孩的「思維依然有具有流動性、不穩定性，雙胞胎都沒有表現出抑鬱、焦慮或攻擊性，詹姆士也沒有顯示出其它明顯的心理困境。」

根據Metro，楊格認為，詹姆士3歲起就一直受到媽媽的影響與「操控」，對自己的性別產生困惑。他指控，前妻強迫兒子穿洋裝、化妝甚至戴假睫毛，「我相信這不只是精神虐待，也是最基本形式的性虐待，竄改一名脆弱男孩的性別認同。」

楊格架設網站Save James募資，尋求大眾支持。但是，法庭21日仍裁定，雙胞胎可以繼續留在媽媽身邊，全案尚未結束，外界認為法官最終可能宣布，安妮不可在缺乏前夫的同意之下，讓兒子進行變性手術。

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