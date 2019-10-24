果貿眷村阿公晨起買早餐悠哉回家　抬頭一看驚呆腿軟急扣119：阮厝火燒

▲果貿社區清晨發生火警，楊姓阿公看到自家冒出大火，趕緊通報119 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區果貿社區一棟12層樓大樓的8樓冒出熊熊大火，一名楊姓阿公出門買早餐回來，才剛到樓下抬頭一看，火勢就從自己家裡頭窗戶竄出，趕緊打電話通報消防隊，而還在家裡的老伴，也趕緊逃下來，所幸沒有人員傷亡，不過鄰居一名老婦人頭髮還在滴水，逃出來的時候忍不住跟人說：「我剛在洗澡，真是嚇死我了」。

這起火警發生在24日清晨05點36分，一名楊姓阿公出門買早餐，還沒到家門口，才在樓下的籃球場抬頭看，發現位在8樓的自家窗戶竟然冒出了熊熊大火，嚇到腿軟，不過還是趕緊打電話通報119前來，就在這個時候，還在8樓的老伴也順利逃生到一樓，兩個人就在鄰居的幫忙下，坐在椅子上看著趕到的消防隊幫忙滅火。

▲果貿社區清晨發生火警，楊姓阿公看到自家冒出大火，趕緊通報119 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲果貿社區清晨發生火警，楊姓阿公（右坐）看到自家冒出大火，鄰居來關心 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊姓阿公的妻子坐在椅子上，臉上有不少被煙燻黑的地方，但也難掩一臉驚恐，面對消防隊詢問是否知道火警發生的情況，阿嬤搖搖頭表示自己什麼都不知道，起來的時候就已經看到屋內整個都是煙，消防隊也在15分鐘之內撲滅了火勢，初步鑑定結果起火點應該是在6坪臥室當中的床鋪，起火點是在一團衣服，但為何會起火，警消還要再進行火場鑑定。

不過這起發生在清晨5點多的火警，真的嚇壞不少同住在果貿眷村當中的民眾，大家都紛紛逃了出來，甚至有一名阿嬤頭髮還滴著水，跟人說自己剛剛還在洗澡：「真是嚇死人了」。但也由於現場12樓的大樓，所以消防隊員為了安全起見，還一一清點住戶人口，確定沒有人員受困才離開。

▲果貿社區清晨火場配置圖，標示出起火地點。（圖／記者吳奕靖攝）

▲果貿社區清晨發生火警，中隊長吳坤賢帶隊。（圖／記者吳奕靖攝）