跳舞取代暴力！黎巴嫩示威變身「嘉年華」　DJ高樓放音樂助陣

▲黎巴嫩民眾不分宗教派系上街遊行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩反政府示威持續將近一周，但對於黎巴嫩人民來說，示威不等於暴力衝突，也可以成為一場嘉年華。日前的遊行正逢周末，這些抗議群眾直接把廣場當作舞池，DJ也在高樓放起音樂，所有人拿著手機充當手電筒，隨著樂聲搖擺起舞，這一刻彷彿他們不再是為了不公平稅收、財富分配不均、長期環境危機而走上街頭的抗議份子。

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黎巴嫩17日爆發30年來最大規模的示威遊行，因為當局宣布，若使用WhatsApp、Facebook等社群軟體的語音通話服務（VOIP），就必須繳交每天20美分（約台幣6元）的稅，引發民眾不滿。儘管政府在21日通過多項改革措施，包含把國會議員和內閣部長的薪水減半，希望能平息民眾怒火。但對於黎巴嫩民眾來說，政治菁英的貪腐、環境危機、殘破的基礎建設，都讓他們對政府累積已久的憤怒一次爆發。

Protests in Lebanon have begun to turn into raves as a DJ plays music from the balcony to protestors below https://t.co/19KiHYuP0I pic.twitter.com/XfbinsqP8o — Arab News (@arabnews) October 19, 2019

黎巴嫩的街頭，從學生開始，一路到上班族、家庭主婦、老年人，就連不同宗教信仰的民眾全部都走上街頭，因為對他們來說，現在眼前唯一的敵人就是「眼前的政府」。但他們的抗爭有別於他國的暴力衝突，而是用「音樂會」的方式，「慶祝」人民的團結，他們不接受總理哈里里（Saad Hariri）的改革計畫，希望能夠徹底改變該國的政治體制，結束長久以來的經濟困境。

▲黎巴嫩民眾希望能徹底改變政治體制。（圖／路透）



其中一名抗議者Dany al-Horr向《半島電視台》表示，這次黎巴嫩人不分教派團結起來，「人們開始意識到保護自己的宗教沒有用，因為這個國家的貪腐已經到了『看不見』的程度。」目前黎巴嫩的交通要道、銀行、學校都關閉進入第5天，整個國家陷入停擺狀態。