跳舞取代暴力！黎巴嫩示威變身「嘉年華」　DJ高樓放音樂助陣

▲黎巴嫩民眾不分宗教派系上街遊行。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

黎巴嫩反政府示威持續將近一周,但對於黎巴嫩人民來說,示威不等於暴力衝突,也可以成為一場嘉年華。日前的遊行正逢周末,這些抗議群眾直接把廣場當作舞池,DJ也在高樓放起音樂,所有人拿著手機充當手電筒,隨著樂聲搖擺起舞,這一刻彷彿他們不再是為了不公平稅收、財富分配不均、長期環境危機而走上街頭的抗議份子。

►黎巴嫩爆示威母請求「小聲點」 群眾集體唱Baby Shark安撫男童

黎巴嫩17日爆發30年來最大規模的示威遊行,因為當局宣布,若使用WhatsApp、Facebook等社群軟體的語音通話服務(VOIP),就必須繳交每天20美分(約台幣6元)的稅,引發民眾不滿。儘管政府在21日通過多項改革措施,包含把國會議員和內閣部長的薪水減半,希望能平息民眾怒火。但對於黎巴嫩民眾來說,政治菁英的貪腐、環境危機、殘破的基礎建設,都讓他們對政府累積已久的憤怒一次爆發。

Protests in Lebanon have begun to turn into raves as a DJ plays music from the balcony to protestors below https://t.co/19KiHYuP0I pic.twitter.com/XfbinsqP8o

黎巴嫩的街頭,從學生開始,一路到上班族、家庭主婦、老年人,就連不同宗教信仰的民眾全部都走上街頭,因為對他們來說,現在眼前唯一的敵人就是「眼前的政府」。但他們的抗爭有別於他國的暴力衝突,而是用「音樂會」的方式,「慶祝」人民的團結,他們不接受總理哈里里(Saad Hariri)的改革計畫,希望能夠徹底改變該國的政治體制,結束長久以來的經濟困境。

▲黎巴嫩民眾希望能徹底改變政治體制。(圖/路透)



其中一名抗議者Dany al-Horr向《半島電視台》表示,這次黎巴嫩人不分教派團結起來,「人們開始意識到保護自己的宗教沒有用,因為這個國家的貪腐已經到了『看不見』的程度。」目前黎巴嫩的交通要道、銀行、學校都關閉進入第5天,整個國家陷入停擺狀態。

The Arab Spring rose up to fight corruption, repression, inequality and austerity. The Lebanon and Iraq protests show this spirit is still very much alive. If we want a progressive future, we need to build up a global movement of and for working people. pic.twitter.com/KTheQouKK8