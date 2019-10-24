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安倍會南韓總理收文在寅親筆信　21分鐘會談共識：不能放任關係惡化

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▲▼日本首相安倍與南韓總理李洛淵24日會面。（圖／路透）

▲ 李洛淵今日稍早與安倍會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

日韓爭端延燒之際，正出訪日本的南韓總理李洛淵今（24）日在東京首相官邸與首相安倍晉三會面，是2018年11月南韓法院對二戰徵用工案宣判以來，兩國間最高級別的對話。2人自上午11時12分至33分進行21分鐘的會談，遠遠超過原定的10餘分鐘；李洛淵會中也將總統文在寅的親筆信轉交給安倍，為化解衝突鋪路。

《韓聯社》報導，李洛淵與安倍在會談中達成共識，認為不能放任兩國關係持續惡化。李洛淵轉交給安倍的文在寅親筆信中則提到，盼能共同努力，早日解決兩國間懸而未決的問題。

安倍會中仍主張，徵用工問題已經在1965年簽署《日韓請求權協定》時解決，「應該遵守國家與國家間的約定」，也未提及日韓元首峰會。儘管如此，南韓政府仍將此次會談視為兩國關係的轉捩點，期待雙方間的官方對話未來能更加活絡。

根據《韓聯社》，韓方與會官員包括南韓駐日大使南官杓、外交部第一次長趙世暎、國務調整室第一次長崔炳煥、總理秘書室長鄭雲鉉、總理室外交輔佐官秋宗淵及總理室公報室長李錫雨等人。會議全程不對外公開，會後由趙世暎在當地對隨行記者團召開記者會，簡報會談結果。

趙世暎說明，李洛淵及安倍都認為，日韓身為彼此重要的鄰國，不能放任兩國關係如此惡化，應促進外交當局間的對話及民間交流。安倍在徵用工判決上雖維持一貫立場，但也有意推動外交對話以解決問題。李洛淵對此則表示，相信雙方能以智慧度過這場難關。

會談將近尾聲時，李洛淵將文在寅的信函交給安倍。安倍並未當場拆封查看信函，但對此表示感謝。韓媒消息指出，文在寅在約1頁的親筆信中強調，日韓是相近的鄰國，也是共同發展東北亞和平與穩定的重要夥伴，盼能互相關心並攜手早日解決問題。

南韓政府高層分析，日韓爭端自7月以來持續逾3個月，此次會談可視為兩國糾紛的轉捩點；2人對推動外交往來達成共識，李洛淵也達成促進兩國對話的目標。

►南韓總理明會安倍！　目標「促進日韓對話」難達具體成果
►日韓破冰？南韓總理下周攜文在寅親筆信訪日　與安倍短暫會談

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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