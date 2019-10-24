　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿伯一口吞「杯子蛋糕」喉嚨炸痛！　「5cm粉色塑膠」卡1周…穿孔險死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國一名60歲阿伯杯子蛋糕吃太快，塑膠裝飾卡住，食道穿孔。（圖／翻攝Journal of Emergency Medicine）

▲美國一名阿伯杯子蛋糕吃太快，誤食塑膠裝飾，導致食道穿孔。（圖／翻攝Journal of Emergency Medicine）

記者吳美依／綜合外電報導

美國一名60歲阿伯5月慶祝母親節時，狼吞虎嚥地吃下一個杯子蛋糕，此後一直覺得喉嚨很痛，吞嚥困難，1周後接受電腦斷層掃描才發現，他的食道頂部卡了一個粉紅色塑膠裝飾物，上頭還寫著「母親節快樂」，已經割破器官內壁，造成食道穿孔（Esophageal Perforation）。約翰．霍普金斯大學醫學院的醫療團隊表示，如果病患沒有及早治療，可能致命。

60歲阿伯吃東西速度非常快，慶祝母親節時一如往常吞下杯子蛋糕，接下來幾天都感覺喉嚨很痛，到巴爾的摩一間醫院照X光，卻沒有任何發現。他回家以後，症狀越來越嚴重，甚至開始發燒，吞嚥困難，於是轉而求助約翰．霍普金斯大學醫學院（The Johns Hopkins University School of Medicine），果然發現喉嚨裡卡了不明異物。

▲▼杯子蛋糕,甜點,蛋糕。（圖／pixabay）

▲阿伯誤食杯子蛋糕上的裝飾物，喉嚨痛了1周，竟是食道穿孔。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據《紐約郵報》，醫師無法從電腦斷層掃描的畫面辨識異物，於是為病患進行上消化道內視鏡檢查，竟看見一個長達2英寸（大約5公分），沾滿食物碎屑與顆粒的「粉紅色異物」，原來是杯子蛋糕上祝福「母親節快樂」的塑膠裝飾。阿伯緊急接受手術，治療食道穿孔的傷口，幸好住院4天以後就康復離開。

《每日郵報》報導，食道穿孔如果沒有及時治療，可能引發感染，若食物或液體透過傷口進入體內，也可能致命，數據顯示大約18％病患發生憾事。醫療團隊將此臨床案例發表在期刊《急診醫學雜誌》（Journal of Emergency Medicine）
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
花15萬看世界大賽！球迷坐第一排竟在玩手遊...5萬網友炸鍋
「憑什麼要自己煮！」首次吃火鍋暴怒閃離　法國人：我們有付錢欸
政院拍板「國賠法」修法　不顧勸導執意爬山、戲水政府免賠
王瞳阿姨上門羞辱！馬俊麟正宮暴瘦「體脂掉7％」…憔悴現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駐敘美軍「撤退到伊拉克」碰軟釘　美國防部長出訪巴格達

加州電力公司PG＆E「預防性斷電」阻野火　45萬人受影響

駐敘美軍「撤退到伊拉克」碰軟釘　美國防部長出訪巴格達

玻利維亞大選網站停擺24hrs後「結果大逆轉」　反對派籲全國罷工

41歲媽被「紅外線熱顯像儀」拍到左胸不明紅斑　就醫發現「罹患乳癌」

54歲女「伴男友腐爛屍」逾1周！　房內點滿「香氛蠟燭」掩噁臭味

妒女拿酒瓶砸死同事「鋸子砍頭分屍」　把她腦袋埋進公寓花圃！

伊拉克政府：維安部隊失控「瞄準頭胸」射殺149名示威者

日本天皇代代傳承的神秘「三神器」：草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉

北愛爾蘭通過墮胎除罪化、同性婚姻合法化　當地21日午夜生效

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

大阪姊妹全裸陳屍家中浴缸！17年2人生活宣告終結　法醫將解剖釐清死因

安倍會南韓總理收文在寅親筆信　21分鐘會談共識：不能放任關係惡化

「737 MAX缺陷」釀獅航空難189死　父痛失兒：波音沒找過我們

跨10年研究！愛吃「反式脂肪」罹失智症風險增74%　油炸食品、蛋糕是元兇

美學者預測分析　蔡英文可能勝選「2大絕對理由」經濟政策與韓打平手！

阿伯一口吞「杯子蛋糕」喉嚨炸痛！　「5cm粉色塑膠」卡1周…穿孔險死

花15萬看世界大賽！球迷坐第一排竟在玩手遊...5萬網友炸鍋了

塑膠袋的產生原是為「拯救地球」！發明者之子：不懂人們為何用完即丟

80歲婦陳屍家中飄陣陣屍臭　無業兒：沒錢辦葬禮就放著啊！

簡直是屠殺！夫妻被12人包圍「球棒+斧頭」狂砍　爆頭濺血、肋骨斷裂

全運會／新北男籃霸主地位確立　呂政儒喊話拚3連霸

台東就醬玩10大景點票選　池上「伯朗大道」摘冠

投案窗口已建立！陳明通：歡迎陳同佳隨時來投案

浩吉鐵路每年運輸2億噸煤炭　可供大陸城市住戶用電半年

台東打卡十大景點　「池上伯朗大道」第一

台股今日兩度刷新29年新高紀錄　收盤上漲80點收11,320點

台指期創歷史新高！尾盤拉高　衝破11271點障礙

秀房租行情密件爭取客戶　正義房客問銀行：你們業務說租金可以降

「糖尿病視網膜病變」患者福音　工研院「眼底鏡創新健康照護服務」獲獎

快訊／松山火車站旁抽水站竄「濃煙」　換發電機工程引火苗

國際熱門新聞

他手機藏可怕照片　女友輕生

她被熱顯像儀拍到左胸紅斑　竟罹乳癌

愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

長腿女嫌變網美　粉絲力挺躲過死刑

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

木匠爬進單親媽公寓把吉娃娃往外丟

女7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡

才廢貴妃　泰王又炒掉6邪惡官員

核彈級菲律賓正妹PTT爆紅　網：雙眼被蒙蔽

詭！310隻煙囪雨燕「集體撞牆」

冷凍卡車藏39屍體　駕駛身分曝光

泰王不愛了　貴妃入冷宮命運成謎

10歲懷孕　菲一成少女已經當媽

更多熱門

相關新聞

球迷坐第一排在玩手遊...網友炸鍋了

球迷坐第一排在玩手遊...網友炸鍋了

對於球迷來說，能夠在現場觀賞世界大賽中搶到第一排的位置，絕對是人生清單之一！不過，《The Action Network》記者拉斐爾（Darren Rovell）近日在推特上傳一張球迷看球賽的照片，卻引發網友炸鍋。照片中只見一名球迷在觀看休士頓太空人與華盛頓國民的世界大賽首戰，不過這位「坐在觀眾席第一排」的球迷不是在看比賽而是在「玩手遊」。

北韓敦促美國年底前做出明智抉擇

北韓敦促美國年底前做出明智抉擇

在科羅拉多州築牆？川普慘被酸爆

在科羅拉多州築牆？川普慘被酸爆

川普：我在第五大道開槍也沒事

川普：我在第五大道開槍也沒事

3女童與245隻動物同住「超噁垃圾屋」

3女童與245隻動物同住「超噁垃圾屋」

關鍵字：

北美要聞杯子蛋糕食道穿孔Journal of Emergency Medicine

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

他手機藏可怕照片　女友輕生

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面