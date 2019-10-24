阿伯一口吞「杯子蛋糕」喉嚨炸痛！　「5cm粉色塑膠」卡1周…穿孔險死

▲美國一名阿伯杯子蛋糕吃太快，誤食塑膠裝飾，導致食道穿孔。（圖／翻攝Journal of Emergency Medicine）



記者吳美依／綜合外電報導

美國一名60歲阿伯5月慶祝母親節時，狼吞虎嚥地吃下一個杯子蛋糕，此後一直覺得喉嚨很痛，吞嚥困難，1周後接受電腦斷層掃描才發現，他的食道頂部卡了一個粉紅色塑膠裝飾物，上頭還寫著「母親節快樂」，已經割破器官內壁，造成食道穿孔（Esophageal Perforation）。約翰．霍普金斯大學醫學院的醫療團隊表示，如果病患沒有及早治療，可能致命。

60歲阿伯吃東西速度非常快，慶祝母親節時一如往常吞下杯子蛋糕，接下來幾天都感覺喉嚨很痛，到巴爾的摩一間醫院照X光，卻沒有任何發現。他回家以後，症狀越來越嚴重，甚至開始發燒，吞嚥困難，於是轉而求助約翰．霍普金斯大學醫學院（The Johns Hopkins University School of Medicine），果然發現喉嚨裡卡了不明異物。

▲阿伯誤食杯子蛋糕上的裝飾物，喉嚨痛了1周，竟是食道穿孔。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據《紐約郵報》，醫師無法從電腦斷層掃描的畫面辨識異物，於是為病患進行上消化道內視鏡檢查，竟看見一個長達2英寸（大約5公分），沾滿食物碎屑與顆粒的「粉紅色異物」，原來是杯子蛋糕上祝福「母親節快樂」的塑膠裝飾。阿伯緊急接受手術，治療食道穿孔的傷口，幸好住院4天以後就康復離開。

《每日郵報》報導，食道穿孔如果沒有及時治療，可能引發感染，若食物或液體透過傷口進入體內，也可能致命，數據顯示大約18％病患發生憾事。醫療團隊將此臨床案例發表在期刊《急診醫學雜誌》（Journal of Emergency Medicine）。



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