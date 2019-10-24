華聞快遞／引進24小時便利商店！海南省年底前將推20個「促進消費項目」

▲海南三亞海棠灣免稅店。（圖／CFP）

《海南》引進24小時便利商店！海南省年底前將推20個「促進消費項目」

海南省商務廳近日透露，根據2019年下半年至2020年該省的促進消費具體項目清單，今年年底前將推出20個促進消費項目，而明年則會再次推出19個促進消費項目，包括免稅購物、美食消費、家電消費、汽車消費等。（澎湃新聞）

《北京》北京持續優化營商環境 前9個月新設外資企業達1251家

北京市今年1月至9月新設外資企業達1251家，年增率增長6.9%；實際利用外資125.3億美元，年增率增長3.3%。北京市政府相關負責人表示，下一步，北京市將持續優化營商環境，加快訂定《北京市優化營商環境條例》，為打造國際一流的營商環境高地提供強有力的法治保障。（中新社）

《北京》擠身前40名！大陸營商環境全球排名再次提升

世界銀行24日上午發布《全球營商環境報告2020》，內容顯示，大陸營商環境全球排名去年從78位躍至46位，今年又再度升至第31位，躋身全球前40名，連續兩年入列全球優化營商環境改善幅度最大的十大經濟體系。（中新社）

《北京》上海、北京超過5萬元人民幣！陸31省份前三季居民收入榜出爐

大陸國家統計局近日公佈31省份前三季的居民人均可支配收入，數據顯示，上海和北京皆突破5萬元人民幣（台幣約21.5萬元）大關，而第二名則是浙江、天津、江蘇、廣東等第，人均可支配收入皆超過3萬元（台幣約12.9萬元）。（中新社）

▲上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、山東、遼寧等省份，前三季度居民人均可支配收入均超過大陸全國平均水準。（示意圖／CFP）

《天津》天津口岸乳品進口量暴增 新西蘭、歐盟進口總量增速最快

天津海關近日透露，今年前三季天津口岸乳品進口量突破46萬噸，年增率增加34%，進口額則達78.4億人民幣，年增率增長34.1%，進口量創歷史新高。據悉，自新西蘭和歐盟進口的總量增速最快，進口比重合計佔近8成左右。（中新社）

《北京》大陸優化外匯管理措施 促進跨境貿易投資便利化

大陸國務院常務會議23日召開，會上指出，為統籌做好外貿外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定和合理的外匯儲備，以進一步擴大對外開放穩外貿、穩外資，會議確定了優化外匯管理、促進跨境貿易投資便利化12條措施。（中新社）

《江西》推動虛擬現實產業發展！江西致力打造「VR應用高地」

為進一步推動虛擬現實產業發展，江西省政府近日推出措施，從行業應用試點示範、虛擬現實裝備採購、產品推廣等多方面加快虛擬現實應用落地推廣。此外，江西還提出，對於企業在全省公眾密集區域部署虛擬現實體驗設備，進行公益性展示或免費體驗的，由所在地政府給予設備採購額一定比例的補助。（中新社）

《山西》山西篩選39個能源項目總 投資額超2,000億人民幣

山西省與全球新能源500強企業合作對接暨項目簽約儀式23日在山西太原舉行，據悉，山西圍繞新能源、焦炭產品製造、煤化工等多個產業，篩選了39個投資合作類項目，總投資額達2154.5億元人民幣。（中新社）

▼山西煤炭運銷站工人將煤炭裝車外銷。（圖／中新社）