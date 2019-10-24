資助每名入境旅客460元！　港府砸3.9億「推動旅遊獎勵計劃」

▲港府預計於11月底推出「旅遊獎勵計畫」。（示意圖／pakutaso，示意圖）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭自6月爆發以來續不斷，讓旅遊業大受衝擊，香港商務及經濟發展局局長邱騰華日前宣布，將推出旅遊業界的「獎勵計畫」，資助每名入境旅客120元（台幣約460元），出境旅客則資助100元（台幣約390元）。據悉，這筆資助款項會直接向旅行社發放。

綜合陸媒報導，港府這次所推出的「旅行社現金鼓勵計畫」，將會向旅遊業提供1億元（台幣約3.9億元）的現金，而這些補助金會直接給予旅行社，不過每間旅行社僅有500個名額，資助上限為6萬元（台幣約23.4萬元）。據了解，該計畫預計於11月底正式推出，為期4個月，屆時將有85萬名旅客受惠。

邱騰華強調，「資助入境旅客的120元與坊間預測的『機場三跑計畫』無關，只是按本財政年度的現有的資源去訂定的金額。」他提到，現階段最重要的是設法讓生意回升，希望以一個簡單又即時的方法去幫助業界，鼓勵及刺激香港約1700間旅行社繼續尋找客源。

▲港府目前正設法振興旅遊業。（示意圖／pixabay）

邱騰華先前曾表示，旅遊業一直向港府反映經營困難，7、8月旅遊數字也下跌3、4成，9、10月的跌幅更加劇烈，直到10月前15天的旅遊數字大減一半，「因此當局主要從兩方向入手，包括有鼓勵性方式讓業界尋找生意、保就業工作，利用現有資源，在本財政年度內推出紓困計劃，而不是等待另一批新的撥款款項。」

據悉，7、8月訪港的旅行團數量遠遠少於以往的200至300團。香港旅遊發展局主席彭耀佳指出，雖然旅客人數有所下降，但其實也有旅客照樣來香港，每位過夜旅客大約花費約6,600元（台幣約2.5萬元），有助推動香港的餐飲、酒店、運輸及零售行業。

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