　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

資助每名入境旅客460元！　港府砸3.9億「推動旅遊獎勵計劃」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲港府預計於11月底推出「旅遊獎勵計畫」。（示意圖／pakutaso，示意圖）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭自6月爆發以來續不斷，讓旅遊業大受衝擊，香港商務及經濟發展局局長邱騰華日前宣布，將推出旅遊業界的「獎勵計畫」，資助每名入境旅客120元（台幣約460元），出境旅客則資助100元（台幣約390元）。據悉，這筆資助款項會直接向旅行社發放。

綜合陸媒報導，港府這次所推出的「旅行社現金鼓勵計畫」，將會向旅遊業提供1億元（台幣約3.9億元）的現金，而這些補助金會直接給予旅行社，不過每間旅行社僅有500個名額，資助上限為6萬元（台幣約23.4萬元）。據了解，該計畫預計於11月底正式推出，為期4個月，屆時將有85萬名旅客受惠。

邱騰華強調，「資助入境旅客的120元與坊間預測的『機場三跑計畫』無關，只是按本財政年度的現有的資源去訂定的金額。」他提到，現階段最重要的是設法讓生意回升，希望以一個簡單又即時的方法去幫助業界，鼓勵及刺激香港約1700間旅行社繼續尋找客源。

▲香港，房地產，香港地價，香港旅遊。（圖／pixabay）

▲港府目前正設法振興旅遊業。（示意圖／pixabay）

邱騰華先前曾表示，旅遊業一直向港府反映經營困難，7、8月旅遊數字也下跌3、4成，9、10月的跌幅更加劇烈，直到10月前15天的旅遊數字大減一半，「因此當局主要從兩方向入手，包括有鼓勵性方式讓業界尋找生意、保就業工作，利用現有資源，在本財政年度內推出紓困計劃，而不是等待另一批新的撥款款項。」

據悉，7、8月訪港的旅行團數量遠遠少於以往的200至300團。香港旅遊發展局主席彭耀佳指出，雖然旅客人數有所下降，但其實也有旅客照樣來香港，每位過夜旅客大約花費約6,600元（台幣約2.5萬元），有助推動香港的餐飲、酒店、運輸及零售行業。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
拿不到親民黨總統門票！王金平擬25日裸退告別
家住14樓…男星進電梯「1F→28F整排全按」！超扯理由曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

資助每名入境旅客460元！　港府砸3.9億「推動旅遊獎勵計劃」

怒喊「別忘了死者是香港人」　陳明通：港府有義務伸張正義　

美拒發簽證！陸方代表團「缺席宇航聯大會」　華春瑩：刻意阻礙國際交流

「人們用學歷來評價你」　馬雲歎：像我這樣的人，進不了阿里巴巴

陳同佳「赴台自首原計劃」曝光！本獲准提早出獄　父母已前往深圳　

超效保濕打頭陣！東森自然美登陸進博會　推「明星護膚6系列」

重慶辣商機／川系火鍋美味秘訣　麻辣香全靠「青、紅花椒」

重慶辣商機／直擊老牌底料廠「周君記」　 年產量1.5萬噸「最遠賣到中東」

重慶辣商機／3萬多家麻辣鍋店　一天吃一間「82年才吃的完」

外媒稱「撤換林鄭月娥」背後有勢力　陸外交部回應了

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

資助每名入境旅客460元！　港府砸3.9億「推動旅遊獎勵計劃」

怒喊「別忘了死者是香港人」　陳明通：港府有義務伸張正義　

美拒發簽證！陸方代表團「缺席宇航聯大會」　華春瑩：刻意阻礙國際交流

「人們用學歷來評價你」　馬雲歎：像我這樣的人，進不了阿里巴巴

陳同佳「赴台自首原計劃」曝光！本獲准提早出獄　父母已前往深圳　

超效保濕打頭陣！東森自然美登陸進博會　推「明星護膚6系列」

重慶辣商機／川系火鍋美味秘訣　麻辣香全靠「青、紅花椒」

重慶辣商機／直擊老牌底料廠「周君記」　 年產量1.5萬噸「最遠賣到中東」

重慶辣商機／3萬多家麻辣鍋店　一天吃一間「82年才吃的完」

外媒稱「撤換林鄭月娥」背後有勢力　陸外交部回應了

快訊／ 年底旅運量大！　高鐵11、12月「每周末加開4班次」

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

香氣瘋狂竄！秋冬必吃「帝王薑母鴨」熬煮秘密大公開

林義守姐夫姚武年公祭　蔡英文走14分鐘後…韓國瑜眼球滿血絲來了：怕遲到

成大建築系首創禁用保麗龍做模型　友善環境從校園開始

北宜直鐵升級高鐵跳過「可行性評估」　王國材這樣說

拿不到親民黨總統門票…王金平擬25日裸退告別　播影片訴說從政心得

資助每名入境旅客460元！　港府砸3.9億「推動旅遊獎勵計劃」

正妹主播「胸前藏吉娃娃」畫面瘋傳！　萬人看懂全笑翻…本尊傻眼以為被罵

怒喊「別忘了死者是香港人」　陳明通：港府有義務伸張正義　

大陸熱門新聞

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

外媒稱「撤換林鄭月娥」　陸外交部回應了

PUA講師一日睡3女　教乖乖男「最速脫單」

噴泉突啟動　5歲妹被衝上6公尺高空

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

他下車買早餐　車門瞬間被削斷

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

高速扔菸頭　後車廂變一團火球

重慶古典「國民女友」激似IU　

管浩鳴：陳同佳今晚、明日不會赴台自首

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

當過39次伴娘　正妹自嘲嫁不出去

日吃一家重慶麻辣鍋 「82年才吃的完」

更多熱門

相關新聞

管碧玲怒批港府政治操作：藍營炮口對內合理嗎？

管碧玲怒批港府政治操作：藍營炮口對內合理嗎？

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨卻稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，不能接受。民進黨立委管碧玲23日在臉書痛批港府7度忽視台灣要求司法互助的回函，根本是政治操作，如今藍營還炮口對內，「合理嗎？」

卓榮泰評陳同佳案：港府單方行為傷台灣主權

卓榮泰評陳同佳案：港府單方行為傷台灣主權

民進黨團批：國民黨拚命喊燒

民進黨團批：國民黨拚命喊燒

香港不辦台灣辦！蔡英文：每一件事都為伸張正義、伸張主權

香港不辦台灣辦！蔡英文：每一件事都為伸張正義、伸張主權

蘇貞昌斥港府「不理不睬到態度丕變」：不管怎麼變都有因應！

蘇貞昌斥港府「不理不睬到態度丕變」：不管怎麼變都有因應！

關鍵字：

旅遊港府獎勵旅客獎勵計畫

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面