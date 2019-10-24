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曹國醜聞纏身下台！病妻涉偽造子女資歷等11特權案　法院批准逮捕

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▲▼面臨政治生涯最大危機的法務部長候選人曹國曾任大總統祕書室民政首席祕書官。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 曹國上任法務部長僅35天就宣布請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓前法務部長曹國醜聞纏身，9月不顧風波上任，不僅使總統文在寅民調大跌，每逢周末也有數萬民眾上街抗議，14日宣布辭職，但圍繞全家人的特權爭議持續延燒。他57歲的妻子鄭敬心任教於東洋大學，因涉嫌偽造兒女的升學資料及參與私募資金，經檢方強制調查58天後於24日凌晨正式被捕。

首爾中央地方檢察廳21日以鄭敬心涉嫌偽造28歲女兒的東洋大學表揚獎狀、妨礙釜山大學醫學研究所招生公務、利用內幕資訊炒股及藏匿東洋大學研究室與首爾方背洞自宅電腦硬碟中的證物等11項罪嫌，向法院申請拘捕令狀。法院23日展開審查，以調查是否有逮捕必要。

檢方指控，鄭敬心身為前任青瓦台民政首席的妻子，不當利用高級公職人員的社會地位，犯行重大且性質惡劣；再加上鄭敬心是私募資金一案關鍵人物，身分相當於主謀，認為有必要拘捕調查。

鄭敬心辯護律師則全面否認嫌疑，認為目前還難以認定子女的學歷哪些部份是造假、哪些部份屬實；針對私募基金相關嫌疑則指責，檢方提出的拘捕令狀申請書上記載的鄭敬心犯罪事實法理上並不構成犯罪。

23日長達7小時的審查結束後，首爾中央地方法院24日凌晨0時18分宣布，鄭敬心涉及的嫌疑中有相當的部分已被查清，有滅證之虞，因此批准逮捕。檢方最長可逮捕鄭敬心達20天，此後提起公訴。但鄭敬心最近才被診斷出腦腫瘤及腦梗塞，健康狀況可能為調查帶來變數。

另一方面，韓媒分析，隨著鄭敬心被捕，曹國被檢方傳喚調查的可能性也提升。檢方指出，鄭敬心涉及的案件中，曹國很可能也知情且涉入其中。鄭敬心涉嫌偽造子女的首爾大學公益人權法中心實習證明，而當時曹國就在公益人權法律中心工作。

此外，鄭敬心2018年以他人名義購買股票的部份資金就是從曹國帳戶流出。當時曹國擔任大總統祕書室民政首席祕書官，根據《公職人員倫理法》相關規定，夫妻2人都不得進行直接投資。

►文在寅簽曹國解職案！為引發社會矛盾道歉　誓言完成司法改革
►女兒被爆「走後門」百萬人抗議特權　南韓法務部長曹國宣布請辭

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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