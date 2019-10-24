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跨10年研究！愛吃「反式脂肪」罹失智症風險增74%　油炸食品、蛋糕是元兇

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▲▼蛋糕,甜點,反式脂肪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲甜點中的反式脂肪含量非常高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／編譯

最新學術研究再度證實，血液中反式脂肪含量較高的人，罹患阿茲海默症（Alzheimer's disease）的機率比一般人高出74%。神經學家指出，這項研究顯示，心血管疾病不再是影響「大腦與認知」的唯一凶手，這些疾病和飲食中的反式脂肪也息息相關。

這項研究刊登在最新一期的《神經學》（Neurology）期刊中，研究人員花了10年的時間，追蹤了1600名沒有罹患阿茲海默症（失智症）的日本男女。研究透過檢測血液中的反式脂肪含量，並控制高血壓、糖尿病、抽菸等因素，再分析這些人的飲食習慣，結果發現，體內反式脂肪含量最高的人，罹患失智症的風險比最低的人高出74%。

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲血液中含有大量反式脂肪的人罹患失智症機率大增。（圖／視覺中國）

紐約康乃爾大學神經病學家艾薩克森（Richard Isaacson）說，這項研究的貢獻在於，替「反式脂肪與失智症」的關聯性，提供了更具科學性的證明，「除了透過傳統的飲食調查外，此研究使用了血液中的反式脂肪標準，替這項結果增加了科學性。」也更證明了從飲食中攝入反式脂肪會增加患失智症的風險。

反式脂肪「少量」自然存在於某些肉類與奶製品中，但人們迄今最多的攝取量就是來自人造反式脂肪，包含油炸食品、蛋糕、餅皮、餅乾等加工食品內，因為反式脂肪的生產成本低廉、口感佳、儲存時間長，所以食品加工業非常愛用。研究人員發現，在日本甜點、蛋糕是反式脂肪含量最高的食物，接著是人造奶油、糖果、牛角麵包、冰淇淋等。

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阿茲海默症失智症反式脂肪

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