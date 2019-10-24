韓國瑜提一次展故宮70萬件文物　孫大千：可參考美國史密森尼學會





▲韓國瑜觀光產業座談。（圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜22日提出，故宮山洞裡70萬件文物可以「一次攤開展出」轟動世界，使故宮發聲明強調有執行難度，文化部長鄭麗君也回擊「博物館不是陳列館！」對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千回應，台灣就是因為有這樣的保守心態的官員，才不會有進步的空間，可以建立類似美國華盛頓特區的史密森尼學會（Smithsonian Institution）博物館保存文物。

孫大千24日在臉書上表示，台灣就是因為有這樣的保守心態的官員，才不會有進步的空間。什麼叫「文物應該在安全、良好的地方展出」，現在的故宮本院、南院和一大堆相關的官方展館都不能展出嗎？

孫大千說，倘若政府可以編列預算改造提升現有的展館，或者是規劃興建新的展館，台灣為什麼不能夠建立一個類似美國華盛頓特區的史密森尼學會呢？

孫大千提到，韓國瑜之所以拋出將故宮文物一次展出的想法，最主要的目的就是希望能夠藉此吸引全球熱愛中華文化及文物的觀光客來造訪台灣，一次看好看滿，這難道不是提升台灣觀光能量的一個做法嗎？「也許對民進黨的官員來說，只要是韓國瑜提出的想法，都是餿主意、鬼點子，想都不用想，就應該立刻打臉打槍！」

關於孫大千提出的史密森尼學會（Smithsonian Institution），是美國一系列博物館和研究機構的集合組織，根據官網介紹，總共囊括19座博物館、美術館和國家動物園，一共收藏1.54億文物、藝術品和標本。

▼史密森尼學會（Smithsonian Institution）博物館。（圖／翻攝自Smithsonian臉書粉專）