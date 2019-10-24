坦尚尼亞最高法院：「兒童婚姻」違憲！　結婚法定年齡須提高至18歲

▲坦尚尼亞最高法院裁定童婚違憲。（圖／翻攝Twitter@GirlsRisingTZ）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家坦尚尼亞（Tanzania）最高上訴法庭23日裁定，現行《婚姻法》允許15歲以下女孩結婚，已經違憲，政府必須在1年內修法，將國內男孩與女孩的法定結婚年齡提高至18歲。據了解，總檢察長針對此案2016年的判決結果提起上訴，主張童婚能夠防止「未婚女性懷孕」，如今卻被駁回。

坦尚尼亞最高上訴法庭23日裁定，兒童婚姻是違憲的行為，相關單位要在1年內修訂《婚姻法》，將國人法定結婚年齡提高到18歲。法官要求政府，「尊重先前的判決結果」，「我們駁回這一項上訴，因為它沒有任何根據。」

What a day for girls in TZ finally the Court of Appeal of Tanzania has upheld the landmark 2016 ruling by the High Court of Tanzania which set the minimum age of marriage for girls from the age of 14 yrs respctvly to 18 yrs. Congrats to @RebecaGyumi for boldly leading this mvmnt. pic.twitter.com/OdBDSwXwAC — Plan Tanzania (@Plan_tanzania) 2019年10月23日

根據《新聞論壇報》（The News Tribune），兒童權利倡議者指出，現行法律允許未成年女孩被迫進入婚姻，對此提起法律訴訟。高等法院2016年裁定童婚違憲，總檢察長卻對此提起上訴，他認為，兒童婚姻實際上可以防止其他未婚的女孩懷孕。

判決結果一出，人權團體紛紛慶祝讚賞，但也強調，當地倡議組織必須持續向政府施壓，要求執行法院判決。NGO「立刻平等」（Equality Now）的穆倫加（Jean-Paul Murunga）說，「我們非常歡迎這個消息，但是婚姻法需要被修訂，反映法庭的判決，也就是讓坦尚尼亞男孩與女孩的最低結婚年齡提高到18歲。」

法律與人權中心（LHRC）的成員亨加（Anna Henga）表示，「對於所有女孩以及希望得到最好結果的人而言，今天是非常快樂的一天。」

根據CNN報導，坦尚尼亞是世界上兒童結婚率最高的國家之一，2/5的女孩在18歲生日以前結婚。