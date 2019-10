坦尚尼亞最高法院：「兒童婚姻」違憲！　結婚法定年齡須提高至18歲

▲坦尚尼亞最高法院裁定童婚違憲。(圖/翻攝Twitter@GirlsRisingTZ)

記者吳美依/綜合外電報導

非洲國家坦尚尼亞(Tanzania)最高上訴法庭23日裁定,現行《婚姻法》允許15歲以下女孩結婚,已經違憲,政府必須在1年內修法,將國內男孩與女孩的法定結婚年齡提高至18歲。據了解,總檢察長針對此案2016年的判決結果提起上訴,主張童婚能夠防止「未婚女性懷孕」,如今卻被駁回。

坦尚尼亞最高上訴法庭23日裁定,兒童婚姻是違憲的行為,相關單位要在1年內修訂《婚姻法》,將國人法定結婚年齡提高到18歲。法官要求政府,「尊重先前的判決結果」,「我們駁回這一項上訴,因為它沒有任何根據。」

What a day for girls in TZ finally the Court of Appeal of Tanzania has upheld the landmark 2016 ruling by the High Court of Tanzania which set the minimum age of marriage for girls from the age of 14 yrs respctvly to 18 yrs. Congrats to @RebecaGyumi for boldly leading this mvmnt. pic.twitter.com/OdBDSwXwAC