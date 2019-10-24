　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事。（圖／資料照）

▲大型情景音樂會《第一家園》。（圖／資料照，下同。）

記者蔡儀潔、蔡紹堅／綜合報導

由台灣音樂家楊慕主創的大型情景音樂會《第一家園》，24日晚間在福建大劇院開演，其主創、製作團隊有超過半數均來自台灣，參演團隊也由近百名兩岸音樂人組成。據了解，音樂會現場與會人員約有1400人，包括在福州的台灣人以及高校大學生等。

此次表演的作品，主要通過主角林培文與電台播音員「燕子姐姐」的書信往來，講述兩岸70年的情感聯結，與相互守望間發生的感人故事，並將不同時期的故事和音樂作品融為一體，以情景音樂會的形式展現。音樂作品由兩部分內容組成，一部分是耳熟能詳的經典歌曲，一部分為回應劇情而特別創作的原創音樂。

全劇主要共分為五幕，分別是「鄉愁.第一家園的親情呼喚」、「春天你來.風中飄進第一家園的歌」、「深情相擁.奔向第一家園」、「岸.停泊在第一家園」、「四季如春.第一家園的歌」。

值得注意的是，此次音樂會的主創楊慕，不僅是台灣的資深音樂人、唱片製作人、第一代台灣校園民謠創作歌手，還是廈門微風樂集藝術團創辦人，曾多次獲得台灣文藝金像獎作曲大獎，並長期致力於兩岸音樂交流，多次為兩岸大型音樂會擔任音樂總監。

楊慕近年定居廈門創作音樂。他2013年發起了「音樂廈門」專案，為這座城市寫歌；2017年金磚廈門會晤期間，創作《廈門親像一首歌》這首閩南歌；2019年初創建兩岸首支專業閩南話合唱團「A萌閩南話合唱團」，弘揚閩南文化，也親自作詞作曲寫出《廈門真美》、《鄉愁.岸》等品。

▲▼福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事。（圖／資料照）

ET快訊
原本「像奴隸被賣到妓院」...39冰屍包括8女性　卡車司機開
他尿道「塞23條芋頭」！醫挖出200cm條狀物　一問原因嚇傻
貨車藏39具凍死屍體！陸駐英大使趕到場　急發聲明回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英貨櫃車藏39具凍死屍體！中國駐英大使趕到場…緊急發聲明「心情沉痛」

福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事

陳同佳案！陸委會要港媒去問港府「難道一點責任都不用負嗎」

「50倍放大」解鎖肌膚密碼 　自然美「十大功能檢測儀」上海吸睛

叫外賣炒飯給負評！女子吃一口「覺得難吃」　竟遭辱罵：垃圾，吃不起別吃

陸委會民調：台灣民眾89.3%反對「一國兩制」

香港街頭暴力比SARS更致命！謝鋒：反對派目的是想顛覆「一國兩制」

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司「但不是陳長文辯護」

「她經濟」爆發！　東森自然美「六大系列護膚新品」登陸進博會

陳同佳「投案窗口」台港有聯繫！港警務處承諾「有訊息會通知」

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

英貨櫃車藏39具凍死屍體！中國駐英大使趕到場…緊急發聲明「心情沉痛」

福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事

陳同佳案！陸委會要港媒去問港府「難道一點責任都不用負嗎」

「50倍放大」解鎖肌膚密碼 　自然美「十大功能檢測儀」上海吸睛

叫外賣炒飯給負評！女子吃一口「覺得難吃」　竟遭辱罵：垃圾，吃不起別吃

陸委會民調：台灣民眾89.3%反對「一國兩制」

香港街頭暴力比SARS更致命！謝鋒：反對派目的是想顛覆「一國兩制」

管浩鳴證實：委託理律為陳同佳打官司「但不是陳長文辯護」

「她經濟」爆發！　東森自然美「六大系列護膚新品」登陸進博會

陳同佳「投案窗口」台港有聯繫！港警務處承諾「有訊息會通知」

反送中、一國兩制刺激　游盈隆：台灣統派支持者達史上最低迷

國際買家齊聚蘭花展　黃偉哲：台灣蘭業軟實力有如變形金剛堅強

游盈隆：蔡英文執政3年多「台灣認同明顯下降」

鄭爽回應分手張恆：我經常怕他會後悔！　男友「帥氣舉動」打臉謠言

小嫻超好CUE！聽到關鍵字她秒怒吼　浩子看傻：她放好開

原本「像奴隸被賣到妓院」…39具冰屍包括8女性　卡車司機開門嚇壞！

做好拉伸運動幫你擺脫肌肉腿　簡單3招再也不怕粗蘿蔔

2歲女童中彈「後腦勺被轟爛」！倒媽媽懷裡慘死…24歲母悲慟：我還有2個孩子

別碰我的柴！喵皇「種草莓」宣示主權　霸氣打掉奴才手

個性相反超愛吵！「不適合當情人」星座組合Top4　天蠍＋水瓶秒分手

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

貨車39具屍！中國駐英大使館趕到場

20歲妹遭2男拖進旅館！抵死反抗4樓跳下

69歲伯尿道塞芋頭　醫生挖200cm條狀物

港姐穿鏤空比基尼露水滴奶！正面神秘三角洲乍現

2歲幼童吃熱狗跌倒！8cm竹籤直插腦幹

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

PUA講師一日睡3女　教乖乖男「最速脫單」

嫩妹馬路打架　衣服被脫掉了

「才華全能女星」獲建築大獎　網群嘲

外媒稱「撤換林鄭月娥」　陸外交部回應了

噴泉突啟動　5歲妹被衝上6公尺高空

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

母女插隊！男同學低語提醒被打到骨折

更多熱門

相關新聞

楊慕民歌新韻　世新校園再出發

楊慕民歌新韻　世新校園再出發

41年前我們曾「唱自己的歌」，用純粹、原創和生命力蓬勃了華語音樂市場。去年我們用感恩、懷舊和傳承的心意「再唱一段思想起」，經過為期近一年的演出，本周末（23日）楊慕老師由廈門返台在世新大學大禮堂發表新曲「生生不息」，象徵民歌手回到民歌發源的地方「校園」。

關鍵字：

第一家園大型情景音樂會楊慕

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

貨車藏39具屍體　英媒：死者全為中國人

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面