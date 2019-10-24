福建《第一家園》音樂會　「初代民歌人」楊慕說兩岸70年故事

▲大型情景音樂會《第一家園》。（圖／資料照，下同。）

記者蔡儀潔、蔡紹堅／綜合報導

由台灣音樂家楊慕主創的大型情景音樂會《第一家園》，24日晚間在福建大劇院開演，其主創、製作團隊有超過半數均來自台灣，參演團隊也由近百名兩岸音樂人組成。據了解，音樂會現場與會人員約有1400人，包括在福州的台灣人以及高校大學生等。

此次表演的作品，主要通過主角林培文與電台播音員「燕子姐姐」的書信往來，講述兩岸70年的情感聯結，與相互守望間發生的感人故事，並將不同時期的故事和音樂作品融為一體，以情景音樂會的形式展現。音樂作品由兩部分內容組成，一部分是耳熟能詳的經典歌曲，一部分為回應劇情而特別創作的原創音樂。

全劇主要共分為五幕，分別是「鄉愁.第一家園的親情呼喚」、「春天你來.風中飄進第一家園的歌」、「深情相擁.奔向第一家園」、「岸.停泊在第一家園」、「四季如春.第一家園的歌」。

值得注意的是，此次音樂會的主創楊慕，不僅是台灣的資深音樂人、唱片製作人、第一代台灣校園民謠創作歌手，還是廈門微風樂集藝術團創辦人，曾多次獲得台灣文藝金像獎作曲大獎，並長期致力於兩岸音樂交流，多次為兩岸大型音樂會擔任音樂總監。

楊慕近年定居廈門創作音樂。他2013年發起了「音樂廈門」專案，為這座城市寫歌；2017年金磚廈門會晤期間，創作《廈門親像一首歌》這首閩南歌；2019年初創建兩岸首支專業閩南話合唱團「A萌閩南話合唱團」，弘揚閩南文化，也親自作詞作曲寫出《廈門真美》、《鄉愁.岸》等品。