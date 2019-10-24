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「才華全能女星」獲國際建築大獎…34萬網友群嘲：不要臉！口碑全面翻車了

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▲▼女明星得國際建築大獎，惹網友群嘲。（圖／翻攝自觀察者網）

▲女明星得國際建築大獎，惹網友群嘲。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸建築師界這兩天掀起了一股「打假」風，他們的矛頭不是自己的同行，而是女明星江一燕，起因是她出國領了個「大獎」：美國建築大師獎（Architecture Masterprize）。演員跨界本不是什麼新鮮事，為何江一燕獲個獎卻引起了這麼大爭議？

據《觀察者網》報導，江一燕1983年出生，畢業於北京電影學院，曾因參演電影《消失的子彈》提名第32屆金像獎最佳女配角。她除了演員的身份，還有「音樂創作人、寫作者、攝影愛好者、山區支教老師」等，經常用微博分享自己在各地支教的照片，還舉辦過攝影展，出過書，發過唱片……。這些舉動，都讓她的「才女」光環愈發閃耀，直到這次又拿了「建築界大獎」。

江一燕21日發微博宣佈，「嗯，是的，歷時5年的『LOVE JYY VILLA』以工作室+住宅獲得了美國建築大師獎的包括室內，建築，園林3個獎項」，「第一次參與設計，跨界建築，謝謝陪我一起執著的我們的Team～不負努力，感恩。」

消息一出，多家媒體開始爭相報導，《全能才女！江一燕榮獲美國建築大師獎，還會攝影寫作太優秀》、《江一燕獲美國建築大師獎，繼攝影後又解鎖新身份，網友：業餘做了個演員》……。然而同時，江一燕的微博評論區卻遭遇了全面翻車，引起34萬網友嘲諷。

因為，一直被稱為「才女」的她，這次的「人設」不僅被網友看作「站不住腳」，還挑動了建築行業的神經。有網友扒出，「江一燕並不是建築的設計師，只是作為屋主跑去拿獎，微博還避重就輕不提自己到底做了哪些貢獻，實在不合適」。還有網友提出，該獎項的含金量並不高，「只能算二流獎項」。種種說法，都把江一燕推上了輿論的風口浪尖。

▲▼女明星得國際建築大獎，惹網友群嘲。（圖／翻攝自觀察者網）

▲她發文回應。（圖／翻攝自觀察者網）

據了解，2018年的「美國建築大師獎（AMP）」名單共有42個獎項類別，總計280多件獲獎作品。在住宅建築類（Residential Architecture）的25件獲獎作品中，出現了江一燕領獎的作品。獲獎建築名稱為「Lj Villa」，署名設計師為Thore Garbers。

當被問及這個獎項時，建築大師貝聿銘的弟子、美國某建築設計事務所資深設計師表示，「我沒聽說過，應該也不是什麼重要的獎」，「這個獎的名字叫得太大了」。

在介紹該建築的短片中，江一燕只是表示，從最初看上這個位置到現在已經6年，中間請了5任設計師，最後確定了這位德國的設計師，「他跟我的想法已經高度契合，最終呈現出來的，主要是我跟他一起的想法。」對此，網友質疑，「屋主提出設計要求，算是參與設計嗎？」

江一燕22日晚在微博發文回應爭議，「如果有人認為隨便都可以做完活動去美國建築大師獎頒獎現場拿著獎牌秀一下，那請大家一起來呀！確實，我比較讓人想像不到是去領獎的，畢竟我長得確實比較像頒獎嘉賓。」

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