「人們用學歷來評價你」　馬雲歎：像我這樣的人，進不了阿里巴巴

▲馬雲與比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

作為電商巨頭阿里巴巴的創始人，馬雲身價高達人民幣2750億元（約新台幣1.2兆元），蟬聯2019年大陸首富。不過即使是他，在現今時代想保有一份工作也不容易，馬雲日前在新加坡富比士全球CEO會議上表示，「人們用學歷來評價你。如今像我這樣的人，若想在阿里巴巴應徵工作，這幾乎是不可能的事情。」

據CNBC報導，馬雲在會上指出，不只是阿里巴巴，他與大多數創始人，都很難通過世界優秀公司的初步篩選，而這是由於國際就業體系的缺陷，各大公司過於重視學術成果，不公平的將具有創新力、能跳脫傳統思維的員工排除在外。

馬雲表示，「人們從你的學歷評斷你，他們會想，嘿，我們有一群從哈佛來的應徵者，還有一群從史丹佛來的應徵者，而你什麼也不是。由於我們的教育，我們的孩子將永遠無法生存。」

▲馬雲9月10日宣佈卸任集團董事局主席職位，隨後在台上高唱《怒放的生命》。（圖／視覺中國）

實際上，在1999年創立阿里巴巴之前，馬雲就曾被30家公司拒絕錄用。馬雲坦言，他遇過許多有才能的人，這些人之所以應徵被拒絕，是因為他們的學業成績不佳，譬如阿里巴巴集團旗下的2位前員工，他們就曾因未能通過數學考試，而不能上MBA課程，但他們現在是支付寶和淘寶的創始人。

馬雲指出，「在工業時代中，您必須記住更快，必須記住更多，必須更快計算，但現在這些事情機器可以做得比你更好，現在孩子所接受的教育，將讓他們無法在未來生存。」

馬雲強調，在這個快速演進的數位時代下，學歷表現已越來越不重要，如今真正重要的，是教育小孩如何創新、具備創意及建設性，這樣他們才能在人工智能的時代下生存。

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