「講華語運動」40周年　李顯龍：雙語優勢正在減弱，盼融入日常

▲講華語運動是1979年由新加坡總理李光耀發起的語言推廣運動。（圖／翻攝自Straits Times youtube）

實習記者施怡妏／綜合報導

新加坡於本月22日慶祝「講華語運動」40周年，但71%的新加坡華人在家中溝通仍以英語為主。新加坡總理李顯龍在慶典上表示，目前大多數的年輕人都聽得懂也會說華語，「雖然有時講得不夠順暢，但他們都必須知道，如果要在大陸工作發展，華語是關鍵的第一步」，由於新加坡雙語優勢正在減弱，「我們需要更努力，把華語融入生活當中。」

李顯龍表示，世界各地的人都在積極學華語，並且已有許多外國人可以說出一口流利的華語。他呼籲華人家長，「在家中多和年幼的孩子講華語，讓他們從小耳濡目染，畢竟在這時期，小孩對語言最為敏感，吸收力最強，也能夠更輕易地分辨不同的聲調和學會標準的發音。」

李顯龍舉例說明，目前身為杭州來福士中心的總經理黃加勇，當年無法用流利的華語表達自己，「因為他畢業後就把華語還給老師了，造成他在日常生活中，和中國人溝通時經常碰壁」，後來，他天天使用華文，華語能力也漸漸進步。「現在他不僅能說一口流利的華語，還掌握了專業術語，用華語和當地人商討合作及法律合同，也都難不倒他。」

李顯龍指出，推廣華語理事會一直以來也不斷推出各式各樣的活動，像是《講華語運動親子才藝比賽》，讓祖父母、父母與孩子透過學習和使用華語，促進親子之間的關係。《我的故事》演講比賽，則是要孩子用華語表達自己，建立講華語的信心。

▲新加坡環球影城是當地知名的觀光景點之一。（圖／記者陳涵茵攝）

根據教育部家庭調查的最新數據顯示，華族家庭有71%在家中主要說英語。年輕一代的父母雖然生長在雙語家庭，在學校華文考試成績優異，但出了校門之後卻不說華語，不僅工作場所用不上，日常生活中也不使用華語，導致跟孩子溝通時多以英語為主。

推廣華語理事會主席蔡深江表示，「今年是『講華語運動』的一個里程碑，令我們開心的是，許多人都相信掌握華文華語，有助於加強對新加坡華族的認識。今年的『講華語運動』將鼓勵大家對華文華語抱持著正面的態度，積極鼓勵身邊的人多使用華文華語。」

推廣華語理事會也宣布，將推出「新加坡華語資料庫」，讓民眾可以透過資料庫搜尋到日常常用、有特色的辭彙。「講華語運動」於1979年由當時的總理李光耀發起，當初是鼓勵新加坡華人使用華語，而不是方言；現在則是鼓勵講英語的新加坡人使用華語，藉此加強國人對華族文化的認識。