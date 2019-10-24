2020年選前才提「995億的北宜高鐵」　吳澤成：政治解讀

▲行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成。（圖／胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

高鐵延伸宜蘭初步規畫23日出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約995億元。行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成表示，雪隧塞車對宜蘭人的確是夢靨，蘇花改通車後會更明顯，大家都當政治解讀，但整體建設推動不會因為選舉停止。

北宜直鐵環評沿用至高鐵？吳澤成在行政院工程委員會審預算前接受媒體訪問時說，原來的直鐵計畫沒過，但預算要再做檢討，接下來環評的工作持續進行，現在增加高鐵是一個新的方案，台鐵直鐵加高鐵就是一個選擇，兩個路線都有通過翡翠水庫，還是要經過環評。

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媒體追問還是要經過環評，是選舉要到了才說要蓋？吳澤成表示，這樣的評估不是一天兩天，大家把他政治解讀，是整體建設推動不會因為選舉停止。目前到宜蘭交通方便，外界質疑多此一舉，他說，就看怎麼解讀，以宜蘭鄉親來看，他當過宜蘭縣長、副縣長，也是宜蘭人，對於雪隧的塞車確實是夢魘，蘇花改通車會更明顯，問題勢必要解決，對花東一票難求有幫助。

台鐵從台北到宜蘭交通已經相當方便，為何要再蓋高鐵？吳澤成說，台鐵南港跟基隆這邊車次，已經是飽和狀態，增加班次很困難，增加一個路廊多一個交通管道，對整體交通來說是好事。