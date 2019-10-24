影／與駕駛馬路開打！嫩妹「衣服被脫掉」一陣狂扭...雪白大長腿路人看傻

記者蔡儀潔／綜合報導

摩托車版的計程車在大陸不少城市仍相當普及，但近日在廣東珠海市就發生一起價格糾紛，一名年輕女子在乘坐玩摩托車，抵達目的地後，少付給駕駛4元（人民幣，下同），雙方因此發生肢體衝突。過程中，女子的衣服脫落，赤裸的站在馬路上與男子拉扯，引來不少人圍觀。

有網友近日在微博po出這段糾紛影片。畫面中可以看到，白衣男子從後面用手捆住女子，女子身上僅有內衣褲遮住重點部位，不斷的用力掙扎，卻被抱緊緊；一旁有大批路人圍觀，卻沒人上前制止。

▲男駕駛從後方抱住女子。（圖／翻攝自沸點視頻）

有目擊者表示，該位女子在上車前已經談好價格，載到目的地後支付10元，結果只給了駕駛6元，雙方就發生了口角，隨後該名女子拿出一罐噴劑，對著男駕駛一陣狂噴，兩人就這樣動起手了。

該位目擊者說，也不是駕駛把女乘客的衣服脫了，是男的抓著女的，女的掙扎想跑，這樣造成衣服被脫了下來，後來男駕駛覺得看的人太多了就放手，女乘客立刻跑走了。目前，事件正在進一步調查中。

對此網友紛紛表示，「過分了，司機在犯罪！」、「對此司機，必須嚴刑！」，也有人斥責圍觀者，「旁邊哪怕有一個文明人也不會讓他這麼幹啊」、「還圍觀？原始社會吧」。