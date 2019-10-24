葡萄牙生出「無臉」男嬰　醫師3次產檢都沒發現

▲葡萄牙醫生卡瓦略（Artur Carvalho）未檢查出畸形兒，被勒令停業半年。（圖／達志／示意圖）

實習記者施怡妏／綜合報導

葡萄牙一名產婦在月初時生下「無臉」男嬰，沒有眼睛和鼻子之外，還少了部分頭骨。先前曾3次的超音波檢查的醫生卡瓦略（Artur Carvalho）因為沒有發現異狀，被裁定過失而停業半年，其實早在2013開始，他就曾被投訴過6次，在聆訊還辯稱「當胎兒臉部緊貼母親腹部時，超音波無法看清楚胎兒的臉。」

綜合外媒報導，孕婦7日在塞圖巴爾（Setubal）生下男嬰羅德里戈（Rodrigo），結果不幸生下一名畸形兒。消息傳出後震驚全國，羅德里戈的父母氣得向醫務委員會投訴。羅德里戈的母親指出，懷孕期間在卡瓦略的私人診所，進行3次的超音波掃描，但都沒發現胎兒有任何異狀；她在懷胎六個月時要求再檢查一次，醫生告知她胎兒可能有異常，但要她放心，堅稱沒問題。

委員會22日公布調查結果，認為卡瓦略職業過失，罰他停業半年。其實卡瓦略已有前科，自2013年以來已經被投訴過6次，儘管有公開處分，他依然在當地職業。羅德里戈的阿姨向當地電視台表示，卡瓦略在醫委會聆訊時辯稱，「當胎兒臉部緊貼母親腹部時，超音波無法看清楚胎兒的臉。」

醫學協會為此決定創建「超音波檢查的認證」，讓該領域具有專業能力的人士獲得認證，孕婦在就診時可以多一份保障，也避免類似的情形再次發生。