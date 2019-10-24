女大生燦笑PO出最後1張「黑白獨照」…心碎認：想在好天氣死掉！江邊失聯2天

▲暨南大學女生失聯。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一條尋人啟事23日刷爆大陸微博，有網友PO文稱，暨南大學文學院中文系2017級戲劇影視文學專業李姓女孩於22日22時後失聯，其手機在珠江附近被清潔工人撿到。據女孩父親透露，她失蹤前1天曾給自己打電話說，「想喝奶奶煲的湯，有空就回家。」

據《紅星新聞》報導，父親23日下午表示，目前女兒還沒有找到，「警方正在積極調取附近攝影機畫面，進行搜尋。」

女孩的同班同學在網上透露，失蹤女孩曾在自己的社交軟體上發佈了一篇文章，疑似有輕生的傾向，「我真的沒什麼壓力呀，只是單純的不想繼續了，玩遊戲玩著玩著，我都可以掛機，放棄人生也一樣啦，雖然有點對不起媽媽，但還是算了吧，我家裡人真倒楣，居然碰上了我這個倒楣孩子。」

▲她在社交軟體上發文透露親生想法。（圖／翻攝自紅星新聞）

針對這篇文章，父親說，他是從女兒妹妹和同學那裡知道的，此前並沒有察覺女兒有輕生的想法。不過，他透露，「從去年開始，女兒心情不好、睡不著覺，後來去看了醫生；後來我也多次問女兒這個事情，她都說沒事了，所以以為已經沒事了。」

清潔工人23日早上在珠江邊打掃時，撿到了衣物和手機，由於當時無法確定誰是這些物品的主人，他們立即報警並將撿到的物品交給警方。

廣州市獵德派出所一位工作人員表示，目前正在搜尋失聯的李女，不便透露更多訊息。

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