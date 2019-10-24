「刑事豁免」無上限？律師幫背書　川普：我在第五大道開槍也沒事

▲川普堅稱他有刑事調查豁免權。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦上訴委員會在23日的聽證會中，針對總統川普的「刑事調查豁免權」進行辯論。當法官詢問川普私人律師孔索沃依（William Consovoy），若是川普在第五大道開槍，那麼警方是否能將他逮捕時，孔索沃依堅稱，警方必須等到總統卸任後，才能將他繩之以法。但依照目前的辯論狀況，法官似乎打算否決這樣的「豁免權」。

綜合外媒報導，美國第二巡迴上訴法院的3名法官，針對川普（Donald Trump）私人律師所述「總統在任期間享有絕對的刑事調查豁免權」的論點提出質疑。法官陳卓光（Denny Chin）詢問川普私人律師孔索沃依，「你認為若是川普在第五大道開槍，地方警察也無法將他逮捕是嗎？」孔索沃依表示，「沒錯，紐約當局必須等到總統離開辦公室後，才可以逮捕他並指控他的罪刑。」

這句話源自川普在2016年競選期間說，「我可以站在第五大道的中間，朝某個人開槍，而我也不會因此失去選民。」曼哈段地區檢察官鄧恩（Carey Dunne）首次引用了這句話，他代表向川普發出納稅申報單時指出，「你可以想像，如果一位在任總統真的掏出手槍，並在第五大道向人開槍，那麼起訴是有必要的，至少是個好主意。」

針對川普拒絕交出8年的納稅紀錄，曼哈頓地區法院聯邦法官馬雷羅（Victor Marrero）7日在長達75頁判決書中，駁回川普聲稱調查現任總統是違憲的說法。而川普的律師團隊也在裁決出爐後，立刻向美國第二巡迴上訴法院提交緊急上訴通知，上訴法院立即下令暫時中止傳票。

美國第二巡迴上訴法院3名由民主黨籍總統任命的法官組成，他們並未在本周的聽證會具體說明裁決何時會出爐，但首席法官卡茲曼（Robert Katzmann）提到，「這個案子似乎註定要由最高法院裁決，我有預感很快就會在華盛頓再次見面。」另外，在上訴委員會介入後，最高法院也答應會加快程序，讓結果在2020年大選前幾個月出爐。

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