2歲幼童吃熱狗跌倒！8公分竹簽當場「刺穿喉嚨」…直插腦幹5cm

▲2歲男童吃熱狗跌倒，被竹籤直插腦幹。（圖／翻攝自雲南廣播電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省曲靖市一名2歲男童20日在吃熱狗時不慎摔倒，慘被竹簽直插進口腔，穿過喉嚨直達顱內，性命危在旦夕。目前，竹簽已被取出，但由於插入過深，已經深入腦幹，而且持續發燒引發了細菌性腦膜炎，孩子尚未脫離生命危險。

據《雲南廣播電視台》報導，孩子家人心痛表示，2歲的小何（化名）20日下午4點左右跟著媽媽外出逛街，看到街上賣熱狗，就嚷著要吃，誰知在吃的過程中不慎摔倒，被竹籤直插腦幹，當場受傷嚴重。因為傷情危重，當地的三家醫院都無法處理，孩子隔天凌晨被緊急送到了昆明醫科大學第一附屬醫院。

昆明醫科大學第一附屬醫院兒科戴梅表示，「從孩子先前在兒童醫院照的頭部CT來看，竹簽插入的位置已經比較深，初步估計在5公分以上，而且尖端已經進入孩子的延髓，位於孩子的生命中樞這個地方；延髓是我們腦組織裡一個比較重要的部位，呼吸中樞、心血管中樞都在這一塊，如果竹簽再刺得深一點，男童很可能就當場死亡了。」

▲醫生緊急搶救孩子的生命。（圖／翻攝自雲南廣播電視台）

孩子送到昆明時已經出現高熱、煩躁、呼吸困難等症狀。隨後，醫院兒科立即聯合各個科室進行緊急會診，制定手術方案。

昆明醫科大學第一附屬醫院口腔頜面外科張長彬說，「其實手術難度不算大，但是風險比較高，包括術中風險和術後風險，術中風險包括出血和腦脊液漏，術後的風險就是顱內感染。」

▲目前孩子尚未脫離危險。（圖／翻攝自雲南廣播電視台）

為了確保孩子生命安全，醫院7個學科的專家聯合實施手術，經過3個小時的奮戰，終於成功取出這個致命竹籤。目前，男孩正在進行抗感染治療，因為竹簽插入過深，除了引發細菌性腦膜炎外，還尚未脫離呼吸機，是否還會有其他併發症目前也還不知。

戴梅提醒，該醫院今年已經接診5例相似病例，其中1例病例是死亡，「死亡病例是家長在異物刺入以後，自行把異物拔出，導致死亡；兒童是發生意外的高發人群，所以家長一定要看護好自己的孩子。」

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