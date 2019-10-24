到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

▲賣場購物示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

相信大家一定有類似的經驗。一名女網友日前特地到賣場買洗衣精，沒想到最後瘋狂血拼了2袋，回家才發現最初目的完全沒有達到，只好殘念飆了一句髒話。不過原PO並不孤單，這樣的「症狀」在眾網友眼中都是正常發揮而已，「我常常」、「才有理由再去一次」。

一名女網友23日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前特地去賣場買洗衣精，逛著逛著最後提了2大袋回家。然而她整理時發現什麼都買了，最重要的洗衣精反而沒買到，購物初衷完全被拋到金魚腦後，讓她忍不住傻眼飆粗口。

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貼文一出，網友們紛紛安慰她絕不孤單，「我常常」、「原來不是只有我這樣」、「帶1000元去菜市場買菜，錢花完菜還沒買」、「正常，我也常做這種事」、「這樣才有理由再去一次」。

其他人則是建議，真正鎖定的目標一定要先買，或是出門前先寫好清單，「出門前用紙筆寫購物清單，或用Line 開1個人的群組，輸入備忘錄並註明優先的品項」、「很重的東西我都用網購的」、「是不是想說洗衣精很重不想提很久，結帳前再拿，最後就忘了」。

▲ 容易爆買的朋友可以先列好購物清單。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，說到用Line群組當備忘錄，本站新聞《Line邊緣系「1人群組」超狂用法曝光！內行人神8開...簡單4步驟快跟上》中指出，開了1人群組後，不管是傳照片、連結或是當作臨時記事本都非常好用，還可以開多種不同功能的群組，像是「工作事項」、「減肥計畫」和「報告資料」等等。

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