遭2男拖拽進旅館房間…20歲正妹抵死反抗「4樓跳下」！四肢變形屎尿失禁

▲20歲女孩被2男拖上旅館，最後4樓墜下。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省曲靖市一名20歲正妹日前從一旅館4樓墜下，當場四肢變形內臟摔爛。家屬稱，女孩跳樓前遭到暴力對待，被2名男子拖拽上樓後進入房間，其中包括她男友。男友事後承認，拖女友進房後還毆打她，但沒有限制對方自由。目前，警方出具不予立案通知書，引發家屬不滿。

據《新京報》報導，受害者姐姐講述，妹妹阿寒（化名）在朋友的介紹下和男子小朱（化名）談戀愛，1個多月後就覺得兩人不合適，提出了分手，「8月14日事發當天，阿寒到旅館找閨蜜時遇到小朱；當時小朱和另外2名男子在一起，看到阿寒後就拽著她不讓走。」

隨後，阿寒姐姐提供的幾段旅館樓梯間的監視器畫面顯示，一名身穿白衣黑短褲、留著齊肩短髮，身材姣好的女孩正在下樓時，遇到1名黑衣男子和2名白衣男子，與黑衣男子短暫交流後欲走開，不料卻遭到2名白衣男子拖拽；其間，她多次蹲地、用腿抵在樓梯處抵抗，整個過程持續約10分鐘，可是還是不敵2名壯男的力氣，被拖上樓。

▲女孩用盡力氣反抗。（圖／翻攝自新京報）

「小朱那2個兄弟就拖著她，從2樓拖到4樓房間，還辱駡她，把她手機搶了。」阿寒姐姐說，阿寒隨後將玻璃杯摔碎，用玻璃碎片放在手上企圖威脅對方，要求歸還手機放她離開，但沒有獲得男友的退讓，只好做出準備割腕的動作。

這時，小朱見情況不妙，頓時惱羞成怒掌摑阿寒並搶走了玻璃碎片。隨後，女孩就爬到房間內的窗台上坐著。姐姐悲痛指控，「他們那時候也沒說讓我妹走，後來我妹就從樓上跳下去了。」她說，阿寒送醫後，經診斷全身21處骨折，大小便失禁，身上插著尿管，目前治療已花費20多萬元人民幣（約新台幣86萬元）。

對於事發經過，男友小朱表示，當時自己的2名男性朋友拖拽阿寒上樓是為了讓她不要走，「希望兩人可以坐下來好好說一下感情的事情。」他說，到達4樓房間後，阿寒的態度仍然很堅定，堅持要分手並要求幾個男生道歉，「我讓她想好，要走沒人攔得住她，她就把杯子摔在洗臉池裡，拿玻璃碎片抵著手說要走，要自己的手機，我不知道手機被誰拿了，不過沒人控制她自由。」

▲醫生診斷證明書。（圖／翻攝自新京報）

小朱表示，「擔心阿寒自殘，情急之下才給了她一嘴巴，隨後看她趴在床上不動不說話，罵了她幾句就出門了，剛出門沒多久，就聽到裡面有人說『她跳樓了』。」

拉著阿寒上樓的其中1名男子辯解，將阿寒拉到房間後，沒有限制她自由或逼跳樓。涉事旅館方面則表示，事發時未聽到有人呼救。

事發後，小朱等人將阿寒送去了醫院。曲靖市第一人民醫院出具的病情證明書顯示，阿寒從高處墜落致使全身多處損傷伴隨疼痛，經診斷肝脾胰腺破裂，全身多處骨折，失血性休克。

此外，阿寒姐姐提供的警方通知書顯示，曲靖市公安局沾益分局表示，經審查認為該案不符合立案條件，不予立案偵查。

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