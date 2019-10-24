浩吉鐵路每年運輸2億噸煤炭　可供大陸城市住戶用電半年

▲大陸北媒南運直達線「浩吉鐵路」開通，縮減煤炭運輸時間和成本。（示意圖／取自中國國鐵集團有限公司）

實習記者謝汶穎／綜合報導

大陸「北煤南運」新通道浩吉重載鐵路9月28日開通後，煤炭原本需要一個多月才能從大陸西北地區運送到湖北，現在最快一天之內就可以透過重載鐵路到達。大陸的鐵路煤炭運輸系統改善後，希望在2020年可以把總運輸量提升到28.1億噸，來滿足大量居民的生活用電。

大陸的煤炭多分布在山西、陜西和內蒙古西部等地，而多數居民則居住在華東、華南地區，呈現煤炭和消費者逆向分布的情況。大陸陸續開通大秦鐵路、神黃鐵路等運煤路線，但煤炭仍需經過鐵路先送到北方港口，經過黃河運到江蘇省各地，再沿著長江配送到工廠和企業，過程幾乎繞過大半個中國。

浩吉重載鐵路開通後，打通了能源的直達線，全長1813.5公里，北從內蒙古浩勒報吉南站出發，直達江西省京九鐵路的吉安站，南北縱跨內蒙古、山西、陝西、河南、湖北、湖南、江西七個省，同時也擁有鐵水聯運的功能。浩吉鐵路包含77座車站，並規劃年運輸能力達2億噸以上，。

大陸煤炭占電力供應的2/3，為保障電力的主要能源，雖然先前已開通多條重載鐵路，但是在用煤高峰期運輸上依然很吃緊。而浩吉鐵路的開通，讓煤炭在更短的時間內運達，提升了總運量，也降低運輸成本。

年運輸量2億噸所提供的能源可發電超過4700億千瓦，也就是能供應大陸城市居民半年的生活用電。浩吉鐵路預計在2020年將運量達到6000萬噸，之後會再持續增運。

中國國家鐵路集團表示，全國鐵路煤炭運輸量為23.81億噸，而希望在2020年能達到28.1億噸。荊門盈德氣體有限公司副總理楊躍勇表示，「浩吉鐵路讓採購成本下降，每年可以為公司降低約1億元（約台幣4億元）的成本。」襄陽市發改委主任付勁松也說，「浩吉鐵路為我們搬來了一座煤山。」