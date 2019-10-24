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共和黨人「護川普」突襲彈劾調查聽證會　雙方互嗆拖延議程5hrs

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▲▼眾議院共和黨人闖入彈劾調查的閉門聽證會。（圖／路透）

▲眾議院共和黨人闖入彈劾調查的閉門聽證會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

由民主黨所領導的一場閉門聽證會，23日突然遭到20多名共和黨眾議員闖入，導致議程被延遲5小時才開始討論。當時共和黨籍佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）帶頭干預作證現場，要求讓他們獲准參與聽證會，甚至有人持有電子產品進入安全會議室，危及國安。

CNN報導，一名在場的消息人士說，美國國防部副助理部長庫珀（Laura Cooper）準備作證時，共和黨人從房間內3扇門闖入。共和黨眾議員伯恩（Bradley Byrne）對著眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）吼叫。

美國總統川普7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）通話，疑似施壓對方調查爭取2020民主黨總統參選人提名的拜登（Joe Biden），引發民主黨展開彈劾調查。庫珀23日現身眾議院閉門聽證會，怎料20多名共和黨突襲眾議院情報委員會的機密地點，導致議程延遲5小時。

當時3個委員會的成員預計詢問庫珀問題，領導共和黨人的蓋茨卻闖入閉門現場，要求觀看過程。就在庫珀開口以前，其他包含佛州眾議員德明斯（Val Demings）的民主黨人，也試著反擊伯恩與共和黨眾議員戈莫特（Louie Gohmert），場面相當混亂。

共和黨人聲稱，他們強行闖入會議室，因為民主黨人正進行秘密彈劾取證程序，此舉剝奪公眾目擊證人發聲的機會。

消息人士透露，德明斯質問鬧場的共和黨人，是否他們要教育自己的孩子，只要不被抓到，說謊、偷竊與欺騙行為都是可行的。德明斯據悉對著一名共和黨議員說，「今天你沒有工作要做嗎？」

共和黨人拒絕離開時，庫珀則走出會議室，美國國會警察也得來處理失控的現場。報導指出，共和黨人無視規則，也可見得針對謝安達與民主黨人的彈劾調查已進入更新、更對立的階段。

▲▼眾議院共和黨人闖入彈劾調查的閉門聽證會。（圖／路透）

▲共和黨人干擾閉門聽證會。（圖／路透）

據了解，共和黨拿著手機所闖入的場所，是名為「敏感情報隔離設施」（SCIF）的會議室，專門用來討論與處理機密資訊，電子產品都得放在門外的盒中。委員會一名官員形容，這起事件代表嚴重的安全漏洞。

謝安達23日稍晚則告訴記者他擔憂SCIF的完整性，但並未對此進一步說明，「總統在國會的盟友試圖讓證人們難以合作，但我們還是很感激，這些證人是真正的專業人士，就算有障礙還是挺身而出。」

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