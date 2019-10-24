才廢掉貴妃！泰王下令炒掉「6邪惡官員」　詩妮娜行蹤成謎

▲泰王瓦吉拉隆功握有大權。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

泰國國王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）先前才拔掉34歲「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）頭銜，震驚外界，最新消息指出他又解僱6名官員，聲稱這些人犯下「極度邪惡」行為，利用職務替自己或他人謀利，嚴重違反紀律。

《英國廣播公司》（BBC）報導，被革職的6名官員中，包括1名女性、1名資深警官以及2名泰國王室警衛，這些人被指控利用職務之便，來讓自己或他人受益。而回到21日，7月被風光冊封為官方配偶的詩妮娜才被剝奪王室封號與軍銜；種種行為可見泰王近期動作頻繁。

依據《王室公報》（Royal Gazette）23日聲明，泰國王室宮務處（Royal Household Bureau）中將Sakolket Chantra是被開除的其中一人，「他們犯下邪惡行為，利用官職替自己或他人謀利，嚴重違反紀律」、「他們也不遵守王室規定，替王室事務帶來嚴重傷害」。

報導指出，瓦集拉隆功2016年12月1日正式即位，與他父親相比，他動用權力的方式更為直接。而在泰國嚴厲的冒犯君主法（lese majeste law）下，還禁止任何對君主的批評，汙辱君主制最高可被判處15年徒刑。

▲詩妮娜等同被打入冷宮。（圖／路透）



至於被剝奪封號及軍銜的詩妮娜，則還不清楚她未來命運如何，王室公報聲明指出她行為不檢點，展現出充滿野心的樣子，企圖把自己提升到王后的地位。有學者認為，泰王釋出一種他不能被觸犯的訊息，「只要你失去他的寵愛，便無法掌握自己的命運。」

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