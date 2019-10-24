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台股再度刷新29年新高！　早盤一度上漲45點　

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▲▼台股今日創新高，指數一度衝到11281.12點。股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國投資人對聯準會降息與中美協議達成的前景樂觀看待，激勵美股三大指數昨（23）日同步收高，標普500指數收復3000點關卡；台股今（24）日開盤上漲27點、以11,266點開出。

開盤之後不到1分鐘，台股一度來到11,285點，突破1990年4月高點11,282點，接下來，台股將要挑戰1990年3月高點12,065點。而截至上午9點05分，台股來到11,275點、上漲35點。

請繼續往下閱讀...

▼ 台股盤中最高來到11,285點，再度刷新29年來新高紀錄。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

▲▼ 台股在2019.10.24盤中來到11,285點，突破1990年4月高點11,282點、再刷新29年來新高紀錄。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤4330元、上漲0.46%；台積電（2330）以294.5元開出、上漲0.51%；鴻海（2317）開80.9元、上漲0.5%。

華爾街對美中貿易前景與聯準會降息預期，續抱樂觀情緒，推動美股三大指數同步收高，標普500指數收復3000點關卡、且逼近7月份刷下的歷史高點3025.86點；而費半則是下跌逾1%。

美股道瓊指數收盤上漲45.85點，收26833.95點、漲幅0.17%；那斯達克指數上漲15.5點，收8119.79點、漲幅0.19%；標普500指數上漲8.53點，收3004.52點、漲幅0.28%；費城半導體指數下跌31.02點，收1576.58點、跌幅1.93%。

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