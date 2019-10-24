「極凍卡車藏39具屍體」冷氣一開零下25度　駕駛身分曝光

▲駕駛卡車的羅賓遜已被逮捕。（圖／翻攝自臉書）



記者丁維瑀／綜合外電報導

英國東南部艾塞克斯郡（Essex）一輛貨車23日被發現裡面藏了39具屍體，當地警方尚未確認受害者身分以及其國籍，目前案情重大進展則是逮捕25歲男子羅賓遜（Morris Robinson），來自北愛爾蘭的他涉嫌謀殺，他的照片也在媒體曝光。

綜合CNN、BBC報導，艾塞克斯郡警察局副局長米爾斯（Pippa Mills）告訴記者，警方首要任務是查明受害者身分，釐清他們來自哪裡，但這是漫長的過程。目前已確認當時駕駛貨車的司機為羅賓遜，他來自北愛爾蘭南部阿馬郡（County Armagh），正受到警方訊問，根據當地議員說法，他平時被稱呼為「莫」（Mo），而他的家人很顯然需要空間。

據了解，39具屍體中，有1人為青少年，貨車隨後被轉移到提伯利港口的安全地點。英國紅十字會官員來到現場，將協助確認死者身分並為家屬提供支持。

保加利亞外交部發言人表示，貨車是以一名愛爾蘭公民所擁有的公司的名義註冊在該國，死者極度不可能是保加利亞人。事件引發譁然後，英國首相強生（Boris Johnson）則呼籲，將肇事者以及所有相關人口販運的一方繩之以法，實踐正義。

英國國會議員多伊爾-普萊斯 （Jackie Doyle-Price）透過推特寫道，39具屍體被發現在位於格雷斯（Grays）的貨櫃車，這是令人作嘔的消息，「人口販運是卑鄙又危險的事情，對於艾塞克斯郡警方來說將是一場重大調查，希望他們能將凶手繩之以法。」警方尚未證實此事與人口買賣有關。

近年來，英國與其他歐洲國家發生多起大量移民罹難事件，他們被發現死在卡車或貨櫃輪船。《路透社》報導，4名人口販運者今夏被判處無期徒刑，原因是2015年奧地利一輛廢棄卡車內藏有71具移民屍體。

《每日鏡報》報導，英國公路運輸協會首席執行長伯內特（Richard Burnett）認為，貨車是用來冷藏物品的，車內溫度有可能攝氏負25度，如果冰箱運轉就會非常寒冷。

▲羅賓遜的IG照片大多都跟車輛有關。（圖／翻攝自ig／mo_robinson500）



羅賓遜臉書頁面可見他稱呼自己為貨車司機，他就讀北愛爾蘭阿馬一所大學，學習輕型車輛維護與修理相關知識，而瀏覽他的IG帳號，許多貼文也都跟貨車有關。不過，一名消息人士告訴《每日郵報》，羅賓遜並未擁有裝屍體的貨車。

Exclusive: Video shows lorry in which 39 bodies were later found in Essex, moments before turning into industrial park https://t.co/kubNQBQoJY pic.twitter.com/6werJqWisi — ITV News (@itvnews) October 23, 2019

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