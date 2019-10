「極凍卡車藏39具屍體」冷氣一開零下25度　駕駛身分曝光

▲駕駛卡車的羅賓遜已被逮捕。(圖/翻攝自臉書)



記者丁維瑀/綜合外電報導

英國東南部艾塞克斯郡(Essex)一輛貨車23日被發現裡面藏了39具屍體,當地警方尚未確認受害者身分以及其國籍,目前案情重大進展則是逮捕25歲男子羅賓遜(Morris Robinson),來自北愛爾蘭的他涉嫌謀殺,他的照片也在媒體曝光。

綜合CNN、BBC報導,艾塞克斯郡警察局副局長米爾斯(Pippa Mills)告訴記者,警方首要任務是查明受害者身分,釐清他們來自哪裡,但這是漫長的過程。目前已確認當時駕駛貨車的司機為羅賓遜,他來自北愛爾蘭南部阿馬郡(County Armagh),正受到警方訊問,根據當地議員說法,他平時被稱呼為「莫」(Mo),而他的家人很顯然需要空間。

據了解,39具屍體中,有1人為青少年,貨車隨後被轉移到提伯利港口的安全地點。英國紅十字會官員來到現場,將協助確認死者身分並為家屬提供支持。

保加利亞外交部發言人表示,貨車是以一名愛爾蘭公民所擁有的公司的名義註冊在該國,死者極度不可能是保加利亞人。事件引發譁然後,英國首相強生(Boris Johnson)則呼籲,將肇事者以及所有相關人口販運的一方繩之以法,實踐正義。

英國國會議員多伊爾-普萊斯 (Jackie Doyle-Price)透過推特寫道,39具屍體被發現在位於格雷斯(Grays)的貨櫃車,這是令人作嘔的消息,「人口販運是卑鄙又危險的事情,對於艾塞克斯郡警方來說將是一場重大調查,希望他們能將凶手繩之以法。」警方尚未證實此事與人口買賣有關。

近年來,英國與其他歐洲國家發生多起大量移民罹難事件,他們被發現死在卡車或貨櫃輪船。《路透社》報導,4名人口販運者今夏被判處無期徒刑,原因是2015年奧地利一輛廢棄卡車內藏有71具移民屍體。

《每日鏡報》報導,英國公路運輸協會首席執行長伯內特(Richard Burnett)認為,貨車是用來冷藏物品的,車內溫度有可能攝氏負25度,如果冰箱運轉就會非常寒冷。

▲羅賓遜的IG照片大多都跟車輛有關。(圖/翻攝自ig/mo_robinson500)



羅賓遜臉書頁面可見他稱呼自己為貨車司機,他就讀北愛爾蘭阿馬一所大學,學習輕型車輛維護與修理相關知識,而瀏覽他的IG帳號,許多貼文也都跟貨車有關。不過,一名消息人士告訴《每日郵報》,羅賓遜並未擁有裝屍體的貨車。

Exclusive: Video shows lorry in which 39 bodies were later found in Essex, moments before turning into industrial park https://t.co/kubNQBQoJY pic.twitter.com/6werJqWisi