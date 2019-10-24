忍一年約女網友共遊「先強吻」　猴急男只擦過嘴角慘賠5.5萬

▲阿俊與小美一起出去玩過一次，第二次相約出遊則是在將近一年以後。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名男子阿俊（化名）2018年3月間透過通訊軟體微信認識小美（化名），大約一年之後他趁著農曆新年期間提出旅遊邀請，卻趁著對方下車時突然轉頭偷親，雖然只有擦過嘴角，但還是因此吃上官司，並被法官依違反性騷擾防治法判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

判決書中提到，阿俊與小美認識後，曾在2018年3月17日一起出遊，可惜女方好像不是很感興趣，兩人自那之後就沒有再見面，頂多透過微信、LINE聊天；今年2月3日阿俊在聊天過程中提出農曆過年的出遊計畫，並以討論行程細節為由，邀請小美見面詳談。

▲阿俊忍不住在小美下車前親吻她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿俊在2019年2月4日晚間8時50分左右開車前往台中東區，與小美碰面後便開始談論旅遊的事，兩人討論大約20分鐘才結束，沒想到就在小美準備下車時，他突然上前親吻對方的嘴唇，結果被躲開，只親到嘴角。小美自認受辱，氣得報警並提告。

台中地院法官認為，這起事件有路口監視器畫面照片和兩人的LINE對話內容為證，阿俊到案後也坦承犯行，考量到他的犯罪動機、目的、手段以及犯後態度，最後依違反性騷擾防治法判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。