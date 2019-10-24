示愛遭拒！29歲男爆氣「開車奪命」...下秒撞上白色轎車　女駕駛奮勇救童

▲黃男示愛失敗，開車瘋狂衝撞。（圖／翻攝《新京報我們視頻》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東佛山23日發生一起交通事故，一名29歲的胡黃姓男子當街示愛，向一名31歲的鄧性女子告白，沒想到卻遭對方拒絕，一氣之下便開車衝撞，想要置對方於死地。隨後，一輛白色轎車被黃男的車給撞上，裡頭的女駕駛趕緊下車，將差點被撞到的孩子救走，畫面驚險。

綜合陸媒報導，當時黃男被拒絕後相當稱氣，下秒便開著自己的白色Lexus車輛橫衝直撞，隨後撞上了一輛白色轎車，但他卻沒有因此而罷休，仍然繼續行駛。據悉，被撞車輛的女車主當時立即下車，將附近的孩子趕緊抱走，並且奔向草叢，勇敢行徑全被錄下。

▲女駕駛車子被撞後，趕緊下車救附近的孩子。

事後，警方接獲通報立刻趕往現場處理交通事故，經查，該名黃男當時示愛不成，與鄧女及其家屬發生衝突，因此便氣得開車衝撞，所幸過程中無人傷亡。據悉，黃男目前以被公安機關依法刑事拘留，該案目前正進一步辦理中。

該段影片近日在網路上曝光，網友紛紛留言，「幸虧沒答應不然會要命啊」、「拒絕他是這輩子最正確的選擇」、「可怕，難怪找不到對象」、「喪心病狂吧」、「得不到滿足就變成了瘋狂」、「這是謀殺行為啊」、「判個無期吧，永遠不要出來害人」。

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▼黃男目前已被警方拘留。