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「737 MAX缺陷」釀獅航空難189死　父痛失兒：波音沒找過我們

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▲▼ 印尼獅航空難打撈失事班機引擎 。（圖／路透）

▲印尼獅航空難造成許多家庭破碎。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

印尼獅子航空（Lion Air）610號班機去年10月墜毀，造成189人喪生。正式墜機報告預計25日發布之前，印尼國家運輸安全委員會（NTSC）先向罹難家屬報告內容，調查人員得出結論，指出波音737 Max機型設計有缺陷、未能與機師分享重大訊息，以及航空公司未能完善保養，都是導致獅航610號班機失事的原因。

《彭博社》報導，印尼國家運輸安全委員會先向罹難家屬報告9點內容，直指波音737 Max配備的操控特性增益系統（MCAS）在造假情況下獲得批准。而衣索比亞航空302號班機今年3月起飛不久後墜毀，同樣也是737 Max機型，這起空難奪走157人性命，外界認為也是MCAS系統惹的禍。

艾維（Evi Samsul Komar）24歲的兒子死於獅航空難，他在位於雅加達（Jakarta）的報告場合表示，「衣索比亞悲劇發生後，他們才斷定是波音的錯。為什麼一開始不說呢」、「波音從未聯繫我們」。

印尼調查人員將於當地時間25日下午2時公布最終墜機報告。隨著結果出爐之際，全球監管單位也在評估波音此種熱賣飛機的命運，737 Max自3月13日開始遭到停飛，造成企業損失80多億美元。另外，波音也出現人事異動，商用飛機部門負責人任職不到3年，就於本月22日辭職。

據了解，MCAS功能可以自動把飛機機頭向下推，從而避免失速情況；該系統一直是兩起墜機事故的調查重點。印尼國家運輸安全委員會在23日報告中表示，這個系統過於依賴單一的攻角（angle-of-attack）感應器，若感應器故障並發送錯誤解讀，系統就會變得很脆弱。另外，MCAS也缺乏指導方針，在機師手冊或培訓過程中都未被提及，使得機組人員難以應對。

波音以及美國聯邦航空總署（FAA）代表透過電郵回覆，由於報告尚未正式公開，現在發表評論時機還太早。獅航則也沒有立刻回應。

►波音機師早知系統失控　墜機346死前騙過監管機構「可以安全飛」

 
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