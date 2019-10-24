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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／12.1開始！重慶過境免簽從72小時「延長至144小時」

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▲▼重慶過去五年生產總值年均增長10.8%。（圖／CFP）

▲重慶市。（圖／CFP）

《重慶》重慶過境免簽從72小時延長至144小時

大陸國家移民管理局表示，經國務院批准，2019年12月1日起，符合條件的外國人由重慶航空口岸過境將實施144小時免簽。據悉，延長過境免簽政策將為外國人在華從事旅遊觀光、商務洽談、探親訪友等短期活動提供更多便利。（新華網）

《山西》山西聯手新疆：加強能源合作推進全球能源高品質發展

2019太原能源低碳發展論壇—煤炭能源的清潔高效利用分論壇23日在山西太原舉辦。以山西為起點，新疆為關鍵支點，山西聯手新疆加強能源合作，合力推進全球能源高品質發展。（中新社）

《浙江》浙江：二手房買賣登記過戶將實現全流程網上辦

浙江省大數據發展管理局表示，未來，二手房買賣登記過戶「一件事」服務將覆蓋浙江全省，簽訂買賣合約、繳納稅費、水電氣過戶等二手房買賣登記過戶手續將實現全流程網上辦。（中新社）

《北京》北京通州區698套共有產權房23日開始申購

北京市通州區人民政府網站公告稱，通州區幸福雅園項目及通和家園項目共計698套住房已於23日上午10時開放申購登記，其中，通和家園項目為二次申購。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《北京》60多家商業銀行推出「刷臉付」產品

中國銀聯近日攜手工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、招商銀行、平安銀行等60餘家機構聯合發布全新智能支付產品「刷臉付」。據悉，「刷臉付」利用人工智能、大數據等先進技術，通過刷臉實現交易路由，延續用支付口令交易驗證方式，不改變客戶使用、商戶受理的交易習慣。（中新社）

《江西》江西：物聯網形成新的經濟增長點

江西省市場監督管理局近日指出，「物聯江西」建設一年以來，江西共登記物聯網企業828戶，同比增長57.7%，較同期全部企業平均增速快49.2個百分點，平均每個工作日新登記物聯網企業3.5戶。（新華網）

《南京》南京大力發展「互聯網+醫療健康」

根據南京市新頒布的《南京市深化醫藥衛生體制改革實施方案（2019－2020年）》，南京將加強醫療機構和公共衛生機構信息共享，強化平台數據質量和安全管理，完善互聯網醫療服務監管功能，初步建成醫療服務綜合監管系統、藥品集中採購綜合監管系統和醫療衛生綜合監督信用管理系統。（新華網）

《廣東》廣東：「破兆金融活水」流向製造業

來自廣東銀保監局的最新數據顯示，截至8月底，廣東（不含深圳）銀行製造業貸款餘額突破1兆元（人民幣，下同），今年新增近千億元，金融活水正「多快好」地流向製造業，提升產業鏈水平，幫助製造業高品質發展。（新華網）

▼廣東省。（圖／CFP）

▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

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