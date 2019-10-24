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韓國瑜「高山廣設升旗台」靈感來源揭密！　玉管處喊母湯：恐引雷威脅山友

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2017冬天 玉山下雪。（圖／中央氣象局提供）

▲玉山氣象站上升旗桿。（圖／中央氣象局提供）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜全台「傾聽之旅」來到嘉義中埔與庶民座談，與會中韓國瑜一口答應民眾提議，表示為了宣揚愛國精神，將在3000公尺高山上廣設升旗台。消息一出引起討論。韓國瑜幕僚也透露韓國瑜會有此想法的原因，是有重大意義的。

有韓粉在10月23日的庶民座談會上向韓國瑜建議，在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出重要高點，讓中華民國國旗隨處飄揚。韓國瑜回應時爽快承諾「升旗台一定要做！」，表示台灣3000公尺以上高山都要廣設升旗台，雖然有好幾百座，但會盡量做，強調「宣揚愛國精神、愛國文化是一定要的」。

▲▼韓國瑜嘉義中埔座談，3000m以上高山廣設升旗台。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜嘉義中埔座談，3000m以上高山廣設升旗台。（圖／記者洪靖宜攝）

根據《三立新聞》報導，韓國瑜幕僚表示，對韓國瑜來說，國旗象徵中華民國的主權，也是中華民國的精神象徵，若能在台灣各個具代表性的景點看見國旗飄揚，相信不論是對觀光客或國人同胞而言，都有重大意義。

不過韓國瑜幕僚也坦承，台灣高山好幾百座也不是說做就做，他們會經過環境、生態、路線等多方評估，以不破壞原始生態為主。根據《自由時報》報導，玉管處對於韓國瑜的說法也說「母湯」，因為升旗台可能會引雷造成山友危險。山友則覺得這想法莫名其妙，帶國旗攻頂拍照就好了，不需要弄升旗台。

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