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眾人面前狂砍5刀！黑衣男「大動脈外露」痛倒血泊…兇嫌冷笑：誰叫他睡我老婆

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▲▼狂砍5刀！男大動脈外露倒血泊　兇手冷笑說原因。（圖／翻攝自微博）

▲兇嫌渾身是血坦承犯案，被害人則重傷倒臥血泊。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

「大動脈都外露了，不死也腦殘！」浙江省溫州市22日發生一起恐怖的持刀砍人案，男兇嫌在當地的皮革鞋料市場4樓碰到「小王」，氣憤之下竟然在眾人面前拿刀狂砍，導致身穿黑衣的男子身中5刀倒臥血泊無法動彈。兇嫌事後還冷血拍下影片表示，「誰叫他要睡我老婆，這就是代價。」

綜合陸媒報導，全身是血的砍人兇嫌在影片中透露，他砍了被害人脖子3刀、頭上1刀、手上1刀，「大動脈、喉管都看到了，不死也得腦殘了，這就是睡我女人的代價！」隨後輕蔑地笑了一聲。兇嫌隨後又稱，黑衣男先前睡了自己的老婆，他起初原諒了，沒想到對方隔1個月後又再睡第2次，只好持刀報復。

▼男子最後崩潰大哭，不斷向爸媽道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼狂砍5刀！男大動脈外露倒血泊　兇手冷笑說原因。（圖／翻攝自微博）

兇嫌最後不斷痛哭說「對不起爸媽」，只有這樣才可解心頭之恨，鏡頭則落在滿手鮮血的畫面。警方獲報後，迅速到市場關心被害人傷勢並且呼叫救護車，只見所有民眾紛紛閃避，地上布滿一攤又一攤的血跡，黑衣男四肢全被染紅倒臥血泊，畫面怵目驚心；市場管理員得知消息也立刻到現場給予援助。目前，傷者正在醫院進行救治，當天17時許左右，兇嫌周男也主動投案，案件還在進一步偵辦中。

不少網友看完直呼「好可怕的深仇大恨」，「完全是置人於死的手法」、「兇嫌感覺精神壓力崩潰了，一直笑一直笑」、「可以清楚講完犯案過程，並且冷血說出目睹的一切，看來是故意殺人了」、「殺父之仇、奪妻之恨、辱母之恥大概都讓人無法接受」、「畫面太恐怖，我不敢看」、「唉，難道你老婆就沒有錯嗎？」、「劈腿真的該死」、「恐怖情人是你」。

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