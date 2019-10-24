　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長髮妹Mazda MPV卡羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

長髮妹Mazda MPV故障停羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

▲員警把警用機車停在路中提醒後方來車。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

記者陳俊宏／台北報導

一名上班族直擊，台北市古亭一名暖警幫一輛疑似故障的Mazda MPV休旅車推車，及時解救慌張的長髮女駕駛。超過1.6萬名網友按讚，還有人直呼「在一起、在一起！」

請繼續往下閱讀...

這名上班族23日在「爆料公社」臉書社團貼出一支3分44秒的影片，只見打著雙黃燈的休旅車停在羅斯福路三段、南昌路口，一名員警在駕駛座旁推車，讓在車上的女駕駛控制方向盤；過沒多久，另一名熱心的男路人加入，到副駕駛座旁幫忙推，後方還有另一名員警注意周遭情況。

暖警就一路推了1分30秒，和男路人一起把車推到路邊；此時，另一名員警走到車輛故障的地方，把同事的警用騎車騎到路邊，暖心過程全被原PO拍下。

長髮妹Mazda MPV故障停羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

▲▼員警推車讓女駕駛在車上控制方向盤，之後另一名熱心路人也加入幫忙。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

長髮妹Mazda MPV故障停羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

對此，許多網友大讚，「警察辛苦了」、「還有一位很有愛心的路人」、「我就曾經給警察推車才脫困，當拖車2小時才會到，後方不斷有卡車就知誰會來幫你了」。還有人開玩笑說，「駕駛是女司機，一段戀情會不會就這樣誕生了。」

也有人留言，「女駕駛不下車幫忙？」有人回「駕駛下車誰控制方向盤？」另一人說，其實可以半開車門握方向盤推車，被其他人說「若是女生，我建議最好別這樣做，風險太大，一緊張起來，反而造成更大的事故。」

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

▼兩名員警加一名路人幫忙女駕駛。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

長髮妹Mazda MPV故障停羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

▼員警和路人將女駕駛的車推到路邊。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

長髮妹Mazda MPV故障停羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

ET快訊
拿不到親民黨總統門票！王金平擬25日裸退告別
家住14樓…男星進電梯「1F→28F整排全按」！超扯理由曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／年底旅運量大！　高鐵11、12月「每周末加開4班次」

成大建築系首創禁用保麗龍做模型　友善環境從校園開始

北宜直鐵升級高鐵跳過「可行性評估」　王國材這樣說

不分異同才能共融！吉立亞醫藥贊助同志遊行實踐「共融」企業理念

長髮妹Mazda MPV卡羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起

2020年選前才提「995億的北宜高鐵」　吳澤成：政治解讀

「北宜高鐵」恐影響大台北600萬人飲水安全　翡管局喊母湯

勞動部擬改外送App「禁搶單疊單」　強制業者幫外送員加保

周五起水氣增「下周有一波比較多」變天時間曝　李富城：22號颱風可能生成

一家都是「有超能力的魯蛇」　美國「狂野鬼才」寫超解憂家族小說

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

快訊／年底旅運量大！　高鐵11、12月「每周末加開4班次」

成大建築系首創禁用保麗龍做模型　友善環境從校園開始

北宜直鐵升級高鐵跳過「可行性評估」　王國材這樣說

不分異同才能共融！吉立亞醫藥贊助同志遊行實踐「共融」企業理念

長髮妹Mazda MPV卡羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起

2020年選前才提「995億的北宜高鐵」　吳澤成：政治解讀

「北宜高鐵」恐影響大台北600萬人飲水安全　翡管局喊母湯

勞動部擬改外送App「禁搶單疊單」　強制業者幫外送員加保

周五起水氣增「下周有一波比較多」變天時間曝　李富城：22號颱風可能生成

一家都是「有超能力的魯蛇」　美國「狂野鬼才」寫超解憂家族小說

質疑邱太三妻子回任法官爽領千餘萬　黃越宏無罪確定

快訊／年底旅運量大！　高鐵11、12月「每周末加開4班次」

日圓匯價再創5個月來新低！　換新台幣5萬多賺3張晴空塔門票

香氣瘋狂竄！秋冬必吃「帝王薑母鴨」熬煮秘密大公開

林義守姐夫姚武年公祭　蔡英文走14分鐘後…韓國瑜眼球滿血絲來了：怕遲到

成大建築系首創禁用保麗龍做模型　友善環境從校園開始

北宜直鐵升級高鐵跳過「可行性評估」　王國材這樣說

拿不到親民黨總統門票…王金平擬25日裸退告別　播影片訴說從政心得

資助每名入境旅客460元！　港府砸3.9億「推動旅遊獎勵計劃」

正妹主播「胸前藏吉娃娃」畫面瘋傳！　萬人看懂全笑翻…本尊傻眼以為被罵

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

台鐵中壢站今晨1旅客落軌遭撞

周五起水氣增變天時間曝　李富城：22號颱風可能生成

甜心主播肩帶滑落　12萬網友戀愛

職缺超心動！他一查「騎車20分鐘」心涼

台人不愛走路「到日本卻狂走」　網曝4關鍵

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

點黑胡椒牛排！開盒「射出草莓粉紅光」

更多熱門

相關新聞

蔡壁如排不分區第一？柯P預告立院上演血滴子大戰白海豚、綠喬王

蔡壁如排不分區第一？柯P預告立院上演血滴子大戰白海豚、綠喬王

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，宣示將積極進軍立法院，不分區立委更是重中之重，是柯文哲意志在立法院的延伸。日前市府顧問蔡壁如自爆將列在不分區安全名單上，對此，柯文哲笑說，「蔡壁如的外號叫血滴子，所以以後立法院大家項上人頭危險了」、「所以立法院最大戲碼是，蔡壁如大戰白海豚跟綠喬王」。

柯文哲：討厭民進黨「沒有發作」　蔡英文吃美國仙丹強壓著

柯文哲：討厭民進黨「沒有發作」　蔡英文吃美國仙丹強壓著

綜藝天王吳宗憲75折搶下法拍名宅　傳將作為Sandy工作室

綜藝天王吳宗憲75折搶下法拍名宅　傳將作為Sandy工作室

高雄男左大腿中槍　瞎扯警方練靶流彈波及

高雄男左大腿中槍　瞎扯警方練靶流彈波及

男子走進急診室檢傷　護理人員驚呆：槍傷！2友人落跑

男子走進急診室檢傷　護理人員驚呆：槍傷！2友人落跑

關鍵字：

暖新聞爆料公社警察台北市馬自達

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面