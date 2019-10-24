長髮妹Mazda MPV卡羅斯福路！古亭暖警幫推車90秒　萬人讚爆：在一起

▲員警把警用機車停在路中提醒後方來車。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）



記者陳俊宏／台北報導

一名上班族直擊，台北市古亭一名暖警幫一輛疑似故障的Mazda MPV休旅車推車，及時解救慌張的長髮女駕駛。超過1.6萬名網友按讚，還有人直呼「在一起、在一起！」

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這名上班族23日在「爆料公社」臉書社團貼出一支3分44秒的影片，只見打著雙黃燈的休旅車停在羅斯福路三段、南昌路口，一名員警在駕駛座旁推車，讓在車上的女駕駛控制方向盤；過沒多久，另一名熱心的男路人加入，到副駕駛座旁幫忙推，後方還有另一名員警注意周遭情況。

暖警就一路推了1分30秒，和男路人一起把車推到路邊；此時，另一名員警走到車輛故障的地方，把同事的警用騎車騎到路邊，暖心過程全被原PO拍下。

▲▼員警推車讓女駕駛在車上控制方向盤，之後另一名熱心路人也加入幫忙。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

對此，許多網友大讚，「警察辛苦了」、「還有一位很有愛心的路人」、「我就曾經給警察推車才脫困，當拖車2小時才會到，後方不斷有卡車就知誰會來幫你了」。還有人開玩笑說，「駕駛是女司機，一段戀情會不會就這樣誕生了。」

也有人留言，「女駕駛不下車幫忙？」有人回「駕駛下車誰控制方向盤？」另一人說，其實可以半開車門握方向盤推車，被其他人說「若是女生，我建議最好別這樣做，風險太大，一緊張起來，反而造成更大的事故。」

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▼兩名員警加一名路人幫忙女駕駛。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

▼員警和路人將女駕駛的車推到路邊。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）