放學回家！小學生半路遭馬蜂群「圍攻」...狂螫100多下當場休克

▲小李近日在回家的途中，被一群馬蜂螫了100多下。（圖／翻攝荔枝網，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸江蘇省連雲港市一名小學生小李（化名）近日在回家的途中，無預警被一群馬蜂給包圍，全身被螫了大約100多下，當場休克暈倒。據悉，小李送往醫院後，病情不斷惡化，事後經過救治，情況雖然有些許好轉，但依然沒有脫離危險期。

綜合陸媒報導，小李媽媽表示，孩子當時剛放學，在回家的途中路過當地的一個市民廣場，碰巧那附近有一個馬蜂窩，他在行徑時，突然被一群馬蜂圍攻，全身上下被蜇了大約100多下，腦袋、額頭、手和臉等部位都有被蜇的傷口。

事後，小李被送往雲港市當地的某間醫院，並且住進了加護病房，雖然已經過急救，但仍處於危險期。小李的媽媽提到，「據檢查的數據顯示，他的腎情況稍微好一點，就是肝和心臟較重，像被重物壓一樣，但這些都是透過血濾機下檢驗出的結果。」

▲該馬蜂窩目前已被摘除。

據悉，小李的媽媽是從事清潔員工作，爸爸則是從事警衛工作，因此家境較為貧困，無力承擔高額的治療費用。不過，無奈之下，小李的媽媽只能透過網路向社會大眾求助，短短時間就籌集到25萬元（台幣約107.9萬）的善款，勉強能夠支付小李的醫療費用。

小李的媽媽感動地說，「只要小李能好轉，這些剩下來的善款我們就會捐給別的孩子用。」據悉，事發後，該馬蜂窩所在的銀杏樹已被砍伐，馬蜂窩也被摘除，不過依然有不少馬蜂在樹枝上徘徊。

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