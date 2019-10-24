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影／22歲女孩搭公車「長髮突遭扯」濕了…一轉頭全是噁男「液體」氣炸！

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▲▼女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」。（圖／翻攝自微博）

▲女孩搭公車遭到非禮，趕緊向司機求援。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

湖南省長沙市一名22歲女子小丁（化名）近日上午搭乘當地公車上班時，突然感覺到自己的頭髮被拉扯而且濕掉了，她只好趕緊用手去觸碰確認，結果竟然摸到「不明液體」，轉身查看還發現座椅也沾濕了，而正後方的男子則剛好做著不雅動作。小丁氣得直問男子事情的過程，但對方卻矢口否認，她只好立刻報警並且向公車司機求救。

▼男子上車後直接坐在小丁後方。（圖／翻攝自微博）

▲▼女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」。（圖／翻攝自微博）

據《看看新聞》報導，小丁22日一如往常地搭乘星沙214號公車上班，當時車廂內滿空的，所以她選擇坐在倒數第二排的座位，當車輛行駛至機電學生公寓站時，一名男子上車後便直接走到她的後方坐下，過沒多久，小丁就感覺自己頭髮被拉扯，結果轉頭一看就撞見傻眼的一幕。

▼女孩請求司機和其他乘客幫助。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」。（圖／翻攝自微博）

小丁說，「我感覺有人在扯我頭髮，我就往後面看了一眼，沒發現什麼但他（身後男子）有點慌張；過了一會我就摸我的頭髮，感覺怎麼這麼濕啊！開始覺得有點奇怪，我回頭確認發現我坐的公車座椅後面也有不明液體，男子還在我的身後做出不雅動作。」小丁當場質問男子原因，但男子卻撇清和此事有關。小丁只好報警，同時請求司機幫忙。

▲▼女孩搭公車長髮濕了…回頭看全是「噁男液體」。（圖／翻攝自微博）

男子看見小丁報警後，開始著急地想跳窗逃走，公車司機立刻和其他乘客合力圍堵攔截，將男子成功逮住並拉進公車內，隨後將車門鎖上，等待警方到來。目前，肇事男子已經被當地派出所員警帶回調查。員警提醒，在公共場所如果遇到了猥褻等不法侵害，應該在第一時間內報警或者向周圍的民眾求助，並且牢記安全第一的原則，勇敢對不法行為說「不」。

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關鍵字：

噁男液體公車座椅頭髮長髮

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