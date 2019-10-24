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媽帶小孩插隊！男同學低語提醒「請排隊」...下秒遭陌生男爆打骨折

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▲媽帶小孩插隊！男同學低語提醒「請排隊」...下秒遭陌生男爆打骨折。（圖／翻攝封面新聞）

▲高三男同學看見一對母女插隊便上前勸誡，沒想到下秒竟遭陌生男毆打。（圖／翻攝封面新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川成都一名就讀高三的劉姓男同學19日到快餐店用餐，過程中目睹一名媽媽帶著孩子插隊，便上前勸誡「請排隊」，沒想到隨後竟遭一名33歲的陌生男子毆打到骨折。該名男同學的媽媽事後氣憤報警，並要求動粗的人必須給個說法。

綜合陸媒報導，當時劉男在游泳課結束後，到青羊區萬達廣場2樓的一間快餐店準備用餐，不過卻在排隊期間看見一名帶着小孩的媽媽突然插隊，隨後他便低聲提醒，「凡事需要講個先來後到，請排隊」。據悉，該名媽媽一聽到這句話後立刻反駁，表示自己的手機快沒電了，希望能趕快結帳。

▲媽帶小孩插隊！男同學低語提醒「請排隊」...下秒遭陌生男爆打骨折。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲一名媽媽帶著孩子插隊並稱，自己手機沒電。（圖／翻攝澎湃新聞）

劉男當下十分不解，因此便回了一句，「妳手機沒電了，和我有什麼關係？」隨後，他就被該名媽媽身旁的一名33歲曹姓男子拳打腳踢，當晚在家人的陪同下，到四川省人民醫院急救，被確診為腰部左側橫突骨折，以及周圍軟組織稍有腫脹。

事後，監視器畫面顯示，當時曹男打完人後便匆匆離開，而劉同學全程都沒有還手。劉母表示，「比起身體上的傷害，兒子心理上的傷害更加嚴重，住院的這段期間裡，他時常問自己『我做錯了嗎』，身為母親看了非常心疼。」

▲媽帶小孩插隊！男同學低語提醒「請排隊」...下秒遭陌生男爆打骨折。（圖／翻攝封面新聞）

▲高三男同學被陌生男子打到骨折。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，劉母表示，「見自己兒子被打深感憤怒，從兒子手機所拍攝的照片中可看見，打人的男子也帶著一名小女孩，同樣作為家長，為甚麼可以在孩子面前如此不講理？」她強調，希望趕緊將該名打人的男子找出來，屆時將要求對方給個說法。

據了解，劉母已在23日接到派出所電話，得知該名打人的曹男已被捕，但她到達派出所時，卻只見到打人男的家屬，對方也承認錯誤，但始終沒看到當事人出面解釋。目前，成都市公安局青羊區分局蘇坡橋派出所正進行受理，該案正在調查處理中。

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▼成都市公安局青羊區分局在官方微博上通報案情。（圖／翻攝微博）

▲媽帶小孩插隊！男同學低語提醒「請排隊」...下秒遭陌生男爆打骨折。（圖／翻攝封面新聞）

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