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2歲弟不敵罕病過世　醫療費遭渣父揮霍「住五星飯店玩女人」

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▲▼巴西罕病兒爸爸偷走兒子治療費用。（圖／翻攝自IG）

▲霍昂罹患罕見疾病，在17日不幸過世。（圖／翻攝自IG）

記者錢玉紘／綜合報導

巴西「吃軟飯」老爸馬泰斯（Mateus Alves）先前因為挪用罕病兒子的救命醫療費用，而遭到逮捕。外媒報導，長期受病痛折磨的2歲兒子霍昂（João Miguel Alves）在17日不敵病魔離世，生前僅來得及接受一次藥物治療。

霍昂在7個月大的時候，被診斷出患有脊髓性肌肉萎縮症（AME），這是一種遺傳性神經疾病，會造成運動神經元退化、肌肉萎縮和肌肉無力，而延緩病情加劇的藥物「Spinraza 」注射一劑就要價9萬500美元（約台幣279萬元）。霍昂直到今年8月才首度接受注射治療，沒想到在17日，在家中不幸過世。

爸爸馬泰斯與妻子卡琳（Karine）在2018年時，在社群網站上發起募款，籌措醫藥費，當時募得了大約24.8萬美元（約台幣846萬元）。但是沒想到，馬泰斯拿著這些錢到處揮霍，前後大約花掉了15萬美元（約台幣462萬），大部分都花在買名牌設計師衣服、名錶、毒品、妓女以及大量的酒飲。

▲▼巴西爸爸挪用兒子醫藥費，住五星級飯店吸毒享樂。（圖／翻攝自Mirror）

▲馬泰斯挪用兒子醫藥費，住五星級飯店吸毒享樂。（圖／翻攝自Mirror）

卡琳指出，今年5月開始，馬泰斯行為怪異，並表示要去參加新保全工作的「安全訓練營」，離開了家到巴西美景市（Belo Horizonte），到了6月，卡琳開始懷疑丈夫以她的名義，在未經授權的狀況下，從銀行帳戶中偷走錢。

7月初，她發現異樣後報警，警察在7月22日時於薩爾瓦多市（Salvador）一間豪華飯店內逮捕了馬泰斯，調查發現，他疑似拿了妻子的護照，透過網路把錢轉帳到自己的戶頭，過著奢華的生活，已經在這間五星級旅館住超過一個月了。

警方表示，馬泰斯所住的飯店套房有一個專放進口酒的櫃子、用餐區、卡拉OK、可看色情片的電視，甚至還有一個鋼管舞池，房內也搜出昂貴名錶、珠寶、香水和設計師品牌服裝，再加上650元英鎊的現金以及毒品。另外，馬泰斯用手機拍下奢華生活，其中一段影片中，他坐在頂樓的豪華泳池裡說道，「我出身貧窮，但現在我再也不是了」。

馬泰斯被以多項詐欺罪名起訴，目前仍在等待審判，未來還可能加上拋棄妻兒的罪名，每一項都可能面臨最多5年的刑期。

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