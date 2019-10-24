國民黨下週三開除李縉穎、陳杰黨籍　7天開鍘兩次掀熱議

▲陳杰曾宣稱「我才是正港正藍軍」。（圖／記者唐詠絮攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨中常會23日無異議通過開除黨內草協聯盟發起人李正皓、名嘴鄭佩芬的黨籍，被批評是開除「一個世代」。近日傳聞中常會下週三（30日）將再度開鍘，對象分別是被推為郭家軍的新北市立委參選人李縉穎，以及以無黨籍身分投入彰化市第二選區立委選舉的陳杰。

國民黨中央考紀會本月17日以涉及攻擊黨籍總統與立委參選人的名義，開除黨內草協聯盟發起人李正皓與名嘴鄭佩芬，此案在23日正式於中常會上無異議通過，掀起各界正反意見熱議。李正皓甚至在電視節目上直言，中常會開除的不是黨員，而是一個世代，下架國瑜黨將是他未來最重要的任務與目標。

對此，國民黨黨務人士強調，黨紀處分不是因為黑韓，只是貫徹黨員行為規範，各政黨的作法都一樣。不過，根據《中國時報》報導，23日中常會無異議通過開除李正皓、鄭佩芬後，有中常委提問為何不開除李縉穎和陳杰，因為李縉穎是以郭家軍的身分投入戰局，甚至還被外界封為「郭家軍第一棒」，並參加公開造勢活動。

▲李縉穎是郭家軍首位立委參選人。（圖／記者宋良義攝）

而國民黨前立法委員陳杰雖然宣稱「我才是正港正藍軍」，卻以無黨籍身分投入彰化市第二選區立法委員選舉，打出「杰有力」的口號，成立競選總部，準備與國民黨提名的張瀚天正式對決。國民黨彰化縣黨部本月9日召開黨紀會，決定報請中央決議是否開鍘，但當時人在日本拚外交的陳杰還不知道此事。

報導中指出，國民黨新北市黨部和彰化縣黨部分別提出開除李縉穎、陳杰黨籍的提案，中央考紀會原本要在週四（24日）召開委員會，後來因為人數不足改到週五（25日），最快預計下週三就會送交中常會決議。如果決議通過，等同於國民黨在7天內開除4名黨員黨籍，也讓各界掀起許多正反意見討論與猜測。