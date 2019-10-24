3女童與「245隻動物」擠超噁房屋...滿地垃圾！父母+小三同居無人管

▲佛州發現超噁垃圾屋。（圖／翻攝自Facebook／City Of Edgewater Police Department／下同）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛羅里達州埃濟沃特（Edgewater）警方日前發現一處「垃圾屋」，裡面擠了245隻動物，四處都是排泄物和垃圾，非常髒亂，而且竟然還住著3名不到10歲的年幼女童。警方指出，屋內還有3名大人，皆被以虐待兒童和虐待動物等多項罪名起訴。

警員賓茲（Anthony Binz）表示，這棟屋內共有245隻動物，包含4隻狗、2隻貓、9隻豚鼠、10隻蜜袋鼯、一隻刺猬、14隻鳥和95隻小白鼠（Mouse）以及60隻灰鼠（Rat），還有23隻灰鼠寶寶，「在屋內根本就沒有地方可以站，到處都是垃圾或是動物的大小便，整間房裡也都是蒼蠅」。有的動物被關在籠子裡，有些則自由在屋內走來走去，甚至有些已經死了，大部分明顯身上都有跳蚤，有的還有毛囊蟲。

更驚人的是，竟然有3名不到10歲的年幼的女童住在這裡，孩子們擠在同一個房間，地板被大量垃圾淹沒，已經有腳踝那麼深。調查指出，孩子們與父親葛雷格（Gregg Nelson）與母親蘇珊（Susan Nelson）住在這裡，另外，葛雷格的女友梅莉莎（Melissa Hamilton）也一起同居。

警方指出，葛雷格因為想與妻子還有女友都分手，並想把孩子們帶走，但是被反對，所以才以「房子不宜居住」為由，打電話報警。

▲屋內環境極度髒亂。（圖／翻攝自Facebook／City Of Edgewater Police Department）

賓茲提到，這是他5年警察生涯中見過最糟糕的居住環境，「進門後迎面而來的就是氨的氣味，還有大量的動物，難以想像這竟然是三個年幼的孩子每天要忍受的環境」。目前孩子已經被其他親戚安置，但不清楚他們已經在這裡住了多久，同時埃濟沃特動物控制中心也協助將屋內的動物們移到收容所。

當地動物收容所的志工萊克萊爾（Amanda Leclair）指出，很明顯這些人在家中私自育種操作。而屋內的三名大人皆被以多項3項虐待兒童與66虐待動物罪名起訴，等候審判。